Habib Jafar y Buya Yahya acuerdan permitir el divorcio si…

Jacarta – Fenómeno divorcio entre las celebridades indonesias ha vuelto a robarse la atención del público. El famoso divorcio público que causó revuelo público provino de Tasya Farasya, la última de la casa de Raisa Adriani que sorprendentemente demandó a Hamish Daud por divorcio.

En medio de esta situación, las opiniones de dos destacadas figuras religiosas, Habib Husein Ja’far Al-Hadar y Buya Yahyaes un recordatorio importante para la gente islam sobre el significado y la posición del divorcio en la Shari’a. Aunque no se recomienda el divorcio, ambos coinciden en que existen condiciones en las que el divorcio es la mejor manera.

Habib Jafar Dijo que el Islam enseña a todo musulmán a mantener su matrimonio lo mejor posible. Sin embargo, dijo que la separación era permisible si no se encontraba compatibilidad después de varios intentos de reunirse.

Según Habib Jafar, el divorcio no significa que una de las partes sea mala o mala. Sin embargo, no hubo puntos en común a pesar de que ambas partes lo habían intentado.



Ilustración de corazón roto, divorcio

«Aunque el divorcio es algo que debe evitarse en el Islam, si no hay compatibilidad, no importa, incluso el divorcio puede ser obligatorio si pone en peligro a uno de los dos», explicó Habib Jafar, citado por Cortometrajes de YouTube @buatofficial citado el viernes 24 de octubre de 2025.

En consecuencia, Buya Yahya aconsejó que el divorcio no se lleve a cabo sin motivos claros. El carismático clérigo recordó a las esposas que no deben pedir el divorcio fácilmente.

«Les decimos a las esposas que tengan cuidado, que no pidan el divorcio fácilmente sin una razón clara. El cielo no existe para ellas hasta que son amenazadas de esa manera», dijo Buya Yahya, citado por Cortometrajes de YouTube @gajidiri631.

Por un lado, Buya Yahya ‘permite’ a su esposa pedir el divorcio si hay injusticia, violencia o injusticia en el hogar. En este caso, el divorcio está permitido porque tiene como objetivo mantener la seguridad y la dignidad.

«Sin embargo, resulta que su marido es tiránico y demás, esa es otra historia. ¿Puede ella (esposa) pedir el divorcio debido a la tiranía de su marido», concluyó Buya Yahya.