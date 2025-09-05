Habib Jafar Sentil Meutya Hafid, Angelina Sondakh abre sobre los miembros del DPR

Yakarta, Viva – Declaración Habib jafar quien insinuó el Menkomdigi Meutya hafidllamó la atención del lector para llevarlo a las filas más populares, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Noticias sobre Angelina SondakhTambién todavía vendiendo bien. Además de estas dos noticias, todavía hay dos noticias más que obtienen muchos clics. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal del espectáculo, en la edición de la redondeo el viernes 5 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Demo del sensor de hafid meutya, Habib Jafar: Mi contenido de Da’wah está inundado de juegos de azar, ¿por qué estás en silencio?

Menkomdigi Meutya Hafid durante la inauguración del Reglamento Ministerial Número 8 de 2025 con respecto a los servicios postales comerciales (DOC: Natania Longdong) Foto : Viva.co.id/natania longdong

La manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 tuvo una cola larga. No solo desencadena disturbios en el camino, el tema de la censura de contenido de demostración en las redes sociales también está llena de debate público.

Varios ciudadanos afirmaron tener dificultades para cargar o encontrar contenido relacionado con manifestaciones. Muchos de ellos marcan la cuenta de Instagram del Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid para protestar.

Angelina Sondakh reveló algo sorprendente sobre los miembros del DPR que eran idealistas para defender los intereses de la gente.

Angelina Sondakh nuevamente reveló su vida cuando era miembro del Parlamento Indonesio. Como se sabe, Angelina Sondakh había servido como miembro del Parlamento Indonesio durante dos períodos, 2004-2009 y 2009-2014.

En su entrevista con Feni Rose hace algún tiempo, Angelina Sondakh reveló que en su día el DPR estaba muy sucio.

Ahmad Sahroni Desmontar la forma de ser rico: solía ser una mafia de combustible



Ahmad Sahroni. Foto : Instagram @ahmadsahroni88.

El nombre del miembro del parlamento indonesio Ahmad Sahroni se ha convertido recientemente en un tema candente en las redes sociales. No solo un viaje profesional que está en el centro de atención, sino también el origen de la fuente de riqueza que es propiedad de él.

Se sabe que Ahmad Sahroni tiene el apodo de Crazy Rich Priok porque tiene una riqueza muy abundante. Esto ciertamente no se puede separar del pasado Ahmad Sahroni, que había trabajado como camionero en una compañía que se dedica a reabastecer el petróleo.

Vas a Perdona a las madres que localizan sus casas para …

El caso de saqueo de la casa de Uya Kuya que ocurrió hace algún tiempo había entusiasmado al público. Sin embargo, en medio del proceso legal en curso, UYA dio un paso sorprendente.

Decidió perdonar a una madre que supuestamente estaba involucrada en el saqueo de su casa. Uya explicó que había sido sincero y eligió el camino de justicia restaurativo para que el caso de la madre no continuara a la corte.

