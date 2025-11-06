Habib Jafar lloró al enterarse de que Onad estaba atrapado en un caso de drogas

VIVA – Músico y presentador Onadio Leonardo, o como se le conoce familiarmente OnadaRecientemente conmocionó al público con la noticia de que la policía lo había arrestado por abuso de drogas. Sin embargo, en medio del revuelo, la atención del público también se centró en la figura del joven predicador Habib Jafar Al Hadar, conocido por tener una relación cercana con Onad.

La amistad entre ambos se ha considerado durante mucho tiempo un símbolo de la belleza de la tolerancia y las diferencias de creencias en Indonesia. Por eso no sorprende que, cuando surgió la noticia del arresto, muchos estuvieran esperando a ver cómo respondería Habib Jafar a Onad. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Onad y Habib Jafar en Podcast Iniciar sesión

A través del podcast de Deddy Corbuzier, Habib Jafar finalmente abrió su voz. Expresó lo conmocionado y triste que estaba al escuchar la noticia del arresto de Onad. Habib Jafar también considera que Onad es una buena persona.

«Porque sabemos que Onad es una buena persona, nuestro hermano, sí», dijo Habib Jafar en voz baja, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

Deddy también preguntó si estaba enojado por lo sucedido, donde Onad fue arrestado por un caso de drogas.

«¿Pero Habib no está enojado?» —preguntó Deddy.

En respuesta a esto, Habib Jafar no pudo ocultar sus emociones. Admitió que estaba confundido y en shock, e incluso admitió que lloró.

«Honestamente, no lo sé, estoy confundido, en shock, incluso llorando Om Ded», dijo con voz pesada.

No sólo en los podcasts, Habib Jafar también expresó su corazón a través de publicaciones en Instagram. Escribió un largo mensaje lleno de significado y profunda preocupación.

«Al leer las noticias sobre Onad, me quedé conmocionado, decepcionado, triste y preocupado. Onad es mi hermano como ser humano a pesar de que diferimos en religión. De hecho, con ese capital, hemos estado luchando juntos por la tolerancia en Indonesia. Y ese es el Onad que conozco: amable y tolerante», escribió.

Sin embargo, aunque admitió que amaba a su amigo, Habib Jafar enfatizó que no había tolerancia a las drogas. Destacó que las drogas son enemigas de toda religión y del sentido común.

«Pero no hay tolerancia para las drogas. Las drogas no sólo violan la ley estatal, sino también las leyes de todas las religiones y el sentido común. Por eso, rezo y trato de estar presente y ayudar a Onad a asumir la responsabilidad de sus errores, deshacerse de las drogas y levantarse para difundir la bondad», continuó.