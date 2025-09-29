Habib Jafar comentó sobre el ‘Pat Sakinah’ que estaba siendo viral de Kua

VIVA – Fenómeno «Pat Sakinah«Últimamente, se ha vuelto viral y es ampliamente discutido por el público, especialmente después de aparecer en actividades en la Oficina de Asuntos Religiosos (KUA). Muchas personas juzgan la tradición única. Respondiendo a esto, Habib jafar También dio sus comentarios a través de un video que compartió en su cuenta de redes sociales de Instagram.

En su explicación, Habib Jafar afirmó que no destacó el ritmo o el método de entrega, sino que se centró en el contenido de la letra de Sakinah Pat. Según él, el contenido contenido en él tiene un significado profundo y es muy relevante para las enseñanzas del Islam y el Corán. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«No discuto el ritmo, sino el contenido. En mi opinión, es genial, porque todas las letras provienen del Corán y las palabras del Profeta Muhammad», Habib Jafar fue citado de su Instagram @husein_hadar el lunes 29 de septiembre de 2025.

Luego explicó que las letras de Sakinah Pat están en armonía con los valores del Corán sobre el matrimonio. Por ejemplo, el concepto de pares mencionados en los versos del Corán. En el hogar, una pareja casada puede fortalecerse cuando tienen similitudes y complementarse entre sí cuando hay diferencias.

Habib Jafar también aludió a la importancia de una promesa matrimonial llamada Mitsaqan Ghaliza o una promesa resistente, que no solo une a una pareja casada sino que también involucra a Dios.

«Si alguien se traicionó o se lastimó, significa que traicionaron y lastimaron a Dios», explicó.

Además, enfatizó el valor de mantenerse mutuamente como se mencionó en el versículo «Hunna libāsul Lakum wa antum libāsul lahunn», lo que significa que el esposo y la esposa son ropa entre sí. El esposo y la esposa también deben amarse con la base de Mawaddah, alcanzar la bendición del otro como la puerta del cielo y respetarse y mantener el honor.

Habib Jafar evaluó que el uso de la palabra «entre sí» en el aplauso de Sakinah es muy apropiado, porque el Islam enseña el principio de Mubadalah o todopoderoso. Este principio enseña que no solo una de las demandas, sino que ambas deben entregarse, complementar y apoyar.

También enfatizó la importancia de la deliberación en el hogar. Porque, según el Corán, todos los asuntos deben resolverse por deliberación para crear sakinah o paz.

Habib Jafar también describió lo que el significado de Sakinah era muy simple para una pareja casada.

«Sakinah significa paz. En términos de terminología, la casa no detiene la lluvia, pero hace que las personas no lloven. Las parejas no pueden resolver nuestros problemas, pero es necesario para que nos sintamos pacíficos en medio de cualquier problema», explicó.

A pesar de elogiar el contenido, Habib Jafar cerró con una nota de que los aplausos aún se pueden empaquetar de una manera más fresca.

«El contenido es realmente genial, al igual que puede ser más creativo», concluyó.