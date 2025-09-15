Había sido disciplinado por Satpol PP, el área de Jatinegara ‘Bolong Wall’ todavía está llena

Yakarta, Viva – Área ferroviaria de la estación Jatinegara en el centro de atención porque cuando comienza por la noche, muchos Mujer Solo como esperar algo.

Leer también: ¡Desmontar! Resulta que hay 2 mujeres detrás de la quema del edificio Gegana.



Las mujeres sospechosas de trabajar como trabajadoras sexuales comerciales (Psíquico) cuelga en el borde del cruce del ferrocarril de la estación de Jatinegara-Klender o a lo largo de la acera de Jalan Bekasi Timur Raya.

El área se conoce como ‘muro Bolong Jatinegara ‘. Porque, el muro fronterizo cerca de la estación de Jatinegara estaba perforada como deliberadamente robada.

Leer también: El hombre en Binjai mató a una mujer porque estaba molesto por ser llamado pobre, inmediatamente arrestado por la policía



A veces, los residentes hacen la pared perforada como un atajo que cruza los rieles hacia el antiguo asentamiento de Pisangan.

Putri Ola (27), un residente que vive en Bekasi, cuenta su experiencia que a menudo cruza las paredes de Bolong Jatinegara. El camino es de hecho una forma diaria para que la princesa se vaya a casa del trabajo.

Leer también: La estación de policía de Jatinegara fue atacada por las masas, la puerta fue quemada



Cada vez que regresaba del trabajo por encima de las 21:00 WIB, Putri afirmaba a menudo ver a muchas mujeres en estos lugares.

«Entonces mi tiempo de trabajo es flexible. Puede ir a casa esa noche por encima de las 9, a las 10. Bueno, a veces paso la carretera al borde de los rieles que realmente se han encontrado con paredes perforadas», dijo Putri a TVONENEWS.

«Si ahora varias veces tomaban el tren, pero a menudo también pasaban el camino. Eso todavía está conociendo a mujeres que están al borde de las vías del ferrocarril en el área de Jatinegara», dijo.

Según su observación, quien a menudo cruzaba la ubicación de la pared de Bolong, Potri afirmaba haber estado confundido por qué estas mujeres estaban en la carretera. Porque, están alineados en el costado de la carretera con una distancia de aproximadamente 6 metros o más.

«A veces lo soy cuando paso la carretera o incluso me detengo a una luz roja, me gusta confundirme. Esta es una chica que es realmente espesa, su ropa también es mini.

Potri también afirmó haber visto a la mujer charlando con personas en un automóvil.

«Pero es muy raro ver a aquellos que charlan en la carretera con el conductor del automóvil que se detiene en el borde es muy raro, pero una o dos veces. El resto está mirando más a las mujeres que están esperando», dijo.

Basado en el monitoreo TVONENEWS El domingo por la noche 14 de septiembre, las mujeres habían comenzado a pasar el rato en la ubicación de la pared de Bolong a las 19.00 WIB. Hay más de 5 mujeres que están allí.

Fueron vistos vestidos con mini, con maquillaje, y había algunos que llevaban bolsas pequeñas. Algunos estaban de pie, pero otros estaban sentados en una silla en cuclillas. Se quedaron por mucho tiempo mientras esperaban algo.

Sin embargo, a las 21:00 WIB, esas personas ya no eran visibles. No hay mujeres que se basen a lo largo de la pared perforada.

TVONENEWS/SYIFA AULIA