Había sido acusado de matrimonio de lavanda, Deddy Corbuzier: no me importa

VIVA – Deddy Corbuzier De vuelta en el foco público después de varios rumores inclinados sobre el hogar con Sabrina sillaunnisa. No solo la cuestión del divorcio, Deddy también fue golpeado por acusaciones relacionadas con el matrimonio de lavanda o fingiendo encubrir a la orientación sexual.

Leer también: El problema del divorcio fue desmantelado, Deddy Corbuzier estaba enojado con Pa South Yakarta: ¿Dónde está tu moral?



Sin embargo, en lugar de ser encendido por emociones, Deddy insistió en que no le importaban todas las etiquetas y las evaluaciones públicas de él. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Deddy Corbuzier celebrando el aniversario de Sabrina Chairunnisa

Leer también: Deddy Corbuzier finalmente abrió su voz sobre el problema de divorcio con Sabrina Chairunnisa



A través del video subido en su cuenta personal de Instagram, Deddy enfatizó que no quería molestarse con lo que la gente decía. Mencionó que lo que se dijo sobre él, incluido ser llamado tacón, loco o incluso matrimonio de lavanda, no afectaría su vida.

«Este es el momento adecuado para hablar sobre el problema y el chismes del divorcio en todas partes, sí. No me importa el valor de Gue o NgEJudge Gue, está fuera del pastel, no le importa. Deddy Corbuzier recolectó en la semana, 4 de octubre de 2025.

Leer también: Más popular: Sabrina Chairunnisa Gak Salim, Deddy Corbuzier está acusado de matar a Nafa Urbach-Ahmad Sahroni



Sin embargo, hay una cosa que hace que Deddy realmente moleste, a saber, una declaración de las relaciones públicas de la Corte Religiosa (PA) del sur de Yakarta. Consideró que el funcionario del tribunal no debería dar información a los medios sobre el archivo de divorcio que se decía que aún no había ingresado.

«Lo que me ha preocupado es una cosa. Es decir, los medios de comunicación para la corte religiosa. Hay madres de relaciones públicas de la corte religiosa del sur de Yakarta, puede hablar, puede hablar, el archivo aún no está allí.

Deddy afirmó que de acuerdo con la ley número 7 del Artículo 80 de 1989, el párrafo 2, la audiencia de divorcio se cerró y no debe discutirse al público. También explicó cuatro tipos de casos que deben mantenerse en secreto, incluidos los casos de divorcio.

«Hay 4 cosas que están cerradas. Casos que se juzgan en función del orden público o la seguridad del estado, cerrados. Casos secretos militares, secretos estatales, cerrado, examen de casos de niños, cerrado. Y finalmente el caso de divorcio está cerrado. Sí, ¿está conmigo? Puede. Muy bien», continuó con un tono sarcástico.