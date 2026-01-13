Había perdido 100 puntos, los analistas siguen siendo optimistas La JCI vuela alto hacia el objetivo de Purbaya

Jacarta – Índice Precio Acciones El índice compuesto (JCI) experimentó un fuerte shock exactamente 30 minutos antes del cierre de la segunda sesión de negociación del lunes 12 de enero de 2025. Aunque experimentó una fuerte corrección, se considera que la proyección a mediano plazo para el JCI todavía tiene un margen significativo de fortalecimiento para acercarse al nivel de 10.000.

Lea también: La sesión I de IHSG cerró plana después de ser sacudida, verifique 3 acciones brillantes en la parte superior de LQ45



IHSG se desplomó Luego subieron 100 puntos hasta 8.725, reduciendo la corrección a 52,02 puntos o 0,58 por ciento hasta el nivel de 8.884,72.

Los índices nacionales subieron en la apertura de las operaciones del martes 13 de enero de 2026 por la mañana. JCI subió un 0,45 por ciento o 40 puntos a 8.924.

Lea también: Prepárese para que McD cambie, los clientes en Indonesia no se mueven



El estratega jefe de acciones asiáticas de HSBC Investment Global Research, Herald van der Linde, expresó su confianza en las brillantes perspectivas para el índice nacional. Predice que la JCI podrá superar el nivel de 9.700 en 2026.

«Tenemos un índice objetivo (IHSG) de 9.700, frente al nivel actual de alrededor de 8.600», dijo el Herald, citado por Entre el martes 13 de enero de 2026.

Lea también: La JCI abre en verde a medida que las acciones asiáticas se fortalecen y el máximo histórico de Wall Street





Los empleados toman capturas de pantalla de los movimientos del precio de las acciones (IHSG) en el edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia, Yakarta. (Foto ilustrativa) Foto : ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Herald dijo que el potencial para fortalecer la JCI fue impulsado por mejoras en la relación precio-beneficio (relación PE) de las acciones indonesias en general. Aparte de eso, las expectativas de un mejor desempeño de los informes financieros (L/K) de las empresas (emisoras) que cotizan en bolsa para el año fiscal 2025 también son un catalizador importante para el mercado.

De factores externos, el Herald destaca la tendencia de las acciones basadas en Inteligencia Artificial (AI) en las bolsas de valores mundiales como catalizador positivo para IHSG. Según él, los emisores de IA pueden atraer el interés de los inversores en los mercados emergentes.

«El sentimiento se está enfriando en la IA, o al menos la gente está buscando más allá o simplemente exposición en Corea y Taiwán, que ha sido la historia durante los últimos seis a nueve meses», continuó el Herald.

Aunque la JCI todavía se encuentra bajo varios paraguas sentimiento positivoHerald advierte sobre los riesgos del repunte de la JCI. Al menos, el Herald ve dos amenazas que podrían surgir al mismo tiempo que brilla la JCI.

«El riesgo podrían ser las fluctuaciones monetarias o también los flujos globales», subraya el Herald.

La Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) no establece logros específicos de IHSG para 2026. Sin embargo, el IDX apunta a que el valor promedio diario de las transacciones (RNTH) alcance los 14,5 billones de IDR, 50 nuevas ofertas públicas iniciales (IPO) y la incorporación de 2 millones de nuevos inversores.

Mientras tanto, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, se muestra optimista de que el IHSG en 2026 podrá alcanzar el nivel de 10.000. Purbaya dijo que el crecimiento económico ha mejorado este año por lo que esta posición no es imposible.