Había llamado paz, el médico en Semarang informó al esposo del paciente a la policía

Semarang, Viva – Presuntos casos de violencia cometidos por la familia del paciente contra un obstetra en el Hospital Islámico (RSI) del Sultán Agugg (RSI), aparentemente no se detuvo en los esfuerzos pacíficos. La víctima ahora continúa oficialmente este caso en el ámbito de la ley al informarlo a la Policía Regional Central de Java.

Leer también: La deuda extranjera de Indonesia está amamantando a US $ 432.5 mil millones en julio de 2025



Esto fue revelado por el presidente del Director de RSI Sultan Agung, Agus Testianto, en una conferencia de prensa celebrada en el Hospital Hall, el lunes 15 de septiembre de 2025.



Director de RSI Sultan Agung Semarang Agus Testianto

Leer también: El Ministerio de Transporte revela el destino de la extensión de la ruta Jabodetabek Krl a Karawang



«En relación con la información que circula en las redes sociales sobre eventos en el hospital, sentimos la necesidad de proporcionar una explicación oficial para que no haya malentendidos más amplios», dijo Agus.

AGUS enfatizó que este problema comenzó con la dinámica entre pacientes y médicos durante el proceso de servicio médico. Según él, una serie de información que circulaba en las redes sociales a menudo vinculaba este incidente con otras partes que no estaban involucradas en absoluto.

Leer también: ¿Mediación o sospechoso? La policía determina el destino de Lisa Mariana esta semana



«Por la presente, enfatizamos que la noticia en las redes sociales no es una declaración oficial emitida por el hospital. Los directores han realizado una conferencia de prensa y toman medidas para que el problema no esté cada vez más extendido, pero en las noticias que circulan mucho no es una declaración oficial del hospital», dijo.

Según la explicación del hospital, este caso comenzó el jueves 4 de septiembre de 2025, cuando un paciente tenía las iniciales de Nueva York. T, con su esposo, el Sr. D, ingrese a la habitación para pacientes hospitalizados para la preparación laboral. El proceso de nacimiento está programado para el viernes 5 de septiembre de 2025, según los resultados de la consulta con el médico y el médico S.

El mismo día, se acordó que el proceso de entrega utilizará el método ILA (anestesia intra lumbar). Sin embargo, cuando llegó el parto, el médico A llegó tarde para que el médico s realice la acción médica directamente con el equipo del hospital sin el método ILA. La condición hizo enojar al Sr. D al Doctor A.

La gerencia de Sultan Agung RSI facilitó las reuniones entre pacientes, personal médico, Java Central IDI, IDI de la ciudad de Semarang, Comité Médico y la Facultad de Derecho y Medicina. Durante la reunión, el Sr. D había expresado su gratitud por el médico y el médico, así como para disculparse.

Sin embargo, a pesar de que se consideró terminado, este caso continuó. «Con respecto a este problema, el médico A ha tomado acciones legales, por lo que el hospital sigue el próximo proceso legal», explicó Agus.

AGUS también se aseguró de que el post mortem se haya llevado a cabo relacionados con las heridas sufridas por Doctor A debido a los supuestos actos de violencia. Además, el proceso legal será manejado directamente por la policía.

Para todos los trabajadores de la salud y empleados, AGUS atrajo a mantener la calma y concentrarse en llevar a cabo tareas. «Esperamos que la comunidad pueda ver este problema sabiamente, así como al Sultan Agung Semarang RSI continúan avanzando, mejorando y ofrecen el mejor servicio», concluyó. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)