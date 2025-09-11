Había atrapado a un hombre misterioso, el FBI dijo que los perpetradores del tiroteo de Charlie Kirk todavía estaban en general

Utah, Viva – La policía declaró a los perpetradores tiroteo activista conservador y uno de los fundadores de USA Turning Point, Charlie Kirk (31), todavía en general. FBI Anteriormente, sospechaba que alguien relacionado con el tiroteo de Kirk y lo atrapó.

En la circulación del video, las autoridades habían atrapado a un hombre de mediana edad, sospechoso como un tirador. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, dijo en X que un «sujeto» que fue detenido después del tiroteo de Kirk «fue liberado después de ser interrogado por la policía».

El activista e influyente de los Estados Unidos (EE. UU.) Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello el miércoles 10 de septiembre de 2025, hora local. Kirk recibió un disparo mientras hablaba en un evento en la Universidad de Utah Valley.



El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

«Nuestra investigación continúa y continuaremos divulgando información para la transparencia», escribió Patel, sin mencionar el nombre de la persona lanzada.

Unas horas antes, el gobernador Utah Spencer Cox dijo en una conferencia de prensa: «Hemos arrestado a un sospechoso», pero el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Utah Beau Mason, dijo que el sospechoso de tiroteo todavía estaba en libertad.

El FBI declaró que había partes sospechosas de ser detenidas, poco después del tiroteo, pero fue liberado «después de identificar que no coincidía con el sospechoso del tiroteo y no una persona sospechosa precisa», según Mason.

La oficina de campo del FBI, Salt Lake City, ha preparado un formulario en línea para recopilar cualquier información o información sobre los perpetradores del tiroteo.

Charlie Kirk es un activista político conservador estadounidense conocido como uno de los partidarios más vocales del ex presidente Donald Triunfo. Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois. A menudo se lo conoce como «estrellas jóvenes» en el movimiento conservador estadounidense.

Este impactante tiroteo tuvo lugar cuando Kirk participó en un evento en la Escuela Orem, Utah, como parte de una campaña abierta de la organización que dirigió «The American Comeback Tour».

La universidad dijo en un comunicado distribuido en las redes sociales que se lanzó un disparo a Kirk poco después de las 12 del mediodía, hora local, y justo sobre su cuello.

Dos fuentes de aplicación de la ley dijeron Noticias de CBS que solo se lanzó un disparo.

En el video viral, el incidente viral muestra a Kirk hablando frente a muchas personas en el debate de «probarme equivocado» al aire libre, donde invitó a los estudiantes a debatir sobre sus puntos de vista políticos y culturales. De repente, el disparo estalló hacia Kirk, y se cayó.

El evento al que asistieron cientos de personas se dispersó de inmediato y las personas se dispersaron. El oficial de seguridad inmediatamente evacuó a la víctima.