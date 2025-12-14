Haaland titular, Glasner despliega la formación de 3 defensores

VIVA – Palacio de Cristal entretener ciudad de manchester en la semana 16 primera división 2025/2026 en el estadio Selhurst Park, domingo 14 de diciembre de 2025. Este partido está programado para comenzar a las 21:00 WIB y se prevé que sea reñido.

El anfitrión Crystal Palace utilizó una formación 3-4-2-1 ideada por Oliver Glasner. Se confía en Dean Henderson para proteger la portería, mientras que la línea de fondo está llena de tres defensores centrales fundamentales, a saber, Chris Richards, Maxence Lacroix y Marc Guehi.

En el sector medio, Palace cuenta con Nathaniel Clyne y Tyrick Mitchell como laterales, con Adam Wharton y Daichi Kamada ocupando el eje del mediocampo. Eberechi Eze e Ismaila Sarr fueron convocados como centrocampistas ofensivos para apoyar a Jean-Philippe Mateta en la primera línea.

Mientras tanto, el Manchester City de Pep Guardiola apareció con un esquema 4-3-2-1. Erling Haaland sigue siendo la principal punta de lanza de Los Ciudadanos. Lo apoyan Phil Foden y Rayan Cherki, quienes operan detrás del delantero.

El centro del campo del City está ocupado por Tijjani Reijnders, Nico González y Bernardo Silva, mientras que la defensa está a cargo de Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias y Matheus Nunes. Gianluigi Donnarumma protege el travesaño.

La siguiente es la alineación completa de ambos equipos.

Palacio de Cristal 3-4-2-1

Kiper: Dean Henderson

Bek: Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi

Centrocampistas: Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell

Línea Ismael: Ishmaai Sarr, Eberechi Eze Eze

Delantero: Jean-Philippe Mateta

Manchester City 4-3-2-1

Portero: Gianluigi Donnarumma

Bek: Nico O’Reilly.

Centrocampistas: Tijjani Reijnders, Nico González, Bernardo Silva

Centrocampistas ofensivos: Phil Foden, Rayan Cherki

Penyerang: Erling Haaland