Haaland en primera línea, Palmer listo para robar la atención

Mánchester, VIVA – ciudad de manchester Y Chelsea se enfrentarán en el partido de cierre de la semana 20 primera división 2025-26. Este gran partido está programado para tener lugar en el Etihad Stadium el lunes 5 de enero de 2025 temprano en la mañana WIB, con inicio a las 00.30 WIB.

El duelo entre dos equipos de primer nivel está en el punto de mira porque ambos necesitan ganar para mantener su posición en la clasificación. El Manchester City ocupa ahora el tercer lugar con 41 puntos, mientras que el Chelsea ocupa la quinta posición con 30 puntos, intentando seguir pujando por la zona de la Liga de Campeones.

El pilar del City, Haaland, Palmer regresa al Etihad

Se prevé que el Manchester City siga utilizando a Erling Haaland como principal punta de lanza. El delantero noruego vuelve a ser el centro de atención de la primera línea de The Citizens después de aparecer de forma constante durante toda la temporada. Se espera que el apoyo y la creatividad del mediocampo de Phil Foden puedan abrir la defensa del Chelsea.

En el campo visitante, la atención del público se centró en Cole Palmer. El jugador que alguna vez formó parte del Manchester City regresará al Etihad con la camiseta del Chelsea. Se prevé que Palmer será el motor del ataque de los Blues, especialmente a través del movimiento entre líneas y la ejecución de jugadas a balón parado.

El jugador del Chelsea Cole Palmer celebra un gol

Condición del equipo antes del partido

Ambos equipos llegaron a este partido con un empate la semana anterior. El Manchester City fue derrotado por el Sunderland en un partido fuera de casa, mientras que el Chelsea no logró asegurar la victoria cuando recibió al Bournemouth en Stamford Bridge.

Esta situación hace que se espere que el partido en el Etihad esté reñido. El City sigue siendo el favorito gracias a la posesión del balón y la profundidad del equipo, pero el Chelsea tiene el potencial de sorprender a través de rápidos contraataques y la flexibilidad de sus jugadores jóvenes.

Según la información de la alineación de jugadores, se espera que el Manchester City presente su mejor formación con Haaland en la primera línea. El Chelsea también preparó una composición que enfatizaba el equilibrio entre el centro del campo y el ataque, con Palmer como principal creador.

Ciudad de Manchester (4-3-2-1):

Portero: Gianluigi Donnarumma

Atrás: Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly

Tengah: Bernardo Silver, Rodri, Tijjani Rejenders

Centrocampistas ofensivos: Rayan Cherki, Phil Foden

Depósito: Erling Haaland