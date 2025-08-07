¿Ha sido decidido por el entrenador, Calvin Verdonk se convirtió en el capitán de NEC Nijmegen?

VIVA – Entrenador Nij nijmegen Dick Schreuder ha designado a un jugador para convertirse en el capitán del equipo para la temporada 2025/2026.

No Calvin VerdonkDick nombró oficialmente al mediocampista senior Tjaronn Chery como líder del primer equipo

«Tjaronn Chery es el nuevo capitán del primer equipo de NEC. Dick Schreuder le dio al centrocampista de 37 años del capitán», escribió Forza NEC en su informe.

El nombramiento se llevó a cabo después de un partido de juicio contra Blackburn Rovers. Schreuder evalúa que Chery ha demostrado la calidad del liderazgo, incluso sin la necesidad de los brazos del capitán en su brazo.

«Realmente llevó al equipo. Lo había demostrado incluso sin los neumáticos del capitán», dijo Schreuder.

«Con su edad y experiencia, todavía aparece al más alto nivel. Tiene derecho a conseguirlo».

Verdonk había ingresado al candidato

Calvin Verdonk es en realidad uno de los candidatos fuertes para el capitán del equipo. Defensor Equipo nacional Se dice que la Indonesia de 28 años tiene un papel importante en el vestuario. Además de Verdonk, los nombres de Philippe Sandler y Dirk propiamente dicha también ingresan brevemente al intercambio candidato del capitán.

Pero con esta decisión, ahora pueden centrarse más en su apariencia.

«Los jugadores ahora pueden centrarse en sí mismos, pero aún tienen que ser una parte importante de este equipo», dijo Schreuder.

«A veces tienen objetivos individuales que se están persiguiendo».

Concentrarse en Eredivisie

Calvin Verdonk y NEC comenzarán la nueva campaña de la temporada Eredivisie este fin de semana. Están programados para recibir Excelsior el sábado 9 de agosto de 2025.

Desde que se unió a NEC en 2021 (originalmente un jugador de préstamo de Famalicao), Verdonk ha registrado 161 apariciones, anotó ocho goles y contribuyó con ocho asistencias. El estado fue entonces permanente en 2022.

A pesar de no convertirse en capitán, Verdonk sigue siendo un pilar en la línea de fondo de NEC. Ahora el enfoque está en el rendimiento del equipo en Eredivisie y, por supuesto, manteniendo su lugar en Equipo nacional indonesio.