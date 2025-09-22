Ha estado esperando durante casi 10 años

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. Habló sobre la agenda del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ¿Quién pronunciará un discurso en la 80ª Sesión General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025 mañana?

Leer también: Dirigido por Andi Gani, Kspsi se encuentra con Puan Push Civil Supremation



Puan dijo que la presencia de Prabowo como presidente de la República de Indonesia Asamblea General de la ONU Este es un momento esperado durante 10 años.

Porque, durante los últimos 10 años, el presidente de la República de Indonesia nunca ha estado presente en la Asamblea General de la ONU.

Leer también: Gran Bretaña y Canadá se convirtieron en el primer país del G7 en admitir el estado palestino



«Este es el discurso del Presidente de la República de Indonesia que ha sido esperado con ansias después de casi 10 años, no hay presidente indonesio que estuviera presente en la sesión de la ONU», dijo Puan a los periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

También esperaba que la presencia de Prabowo pudiera traer una atmósfera fresca y orgullosa de todas las personas indonesias.

Leer también: Discurso en la sesión de las Naciones Unidas, la Comisión de la Cámara de Representantes que le pedí a Prabowo que votara por la independencia palestina



Además, Puan cree que Prabowo transmitirá muchas cosas en su discurso en la Asamblea General de la ONU. Uno de ellos está relacionado con el problema Palestina.

«Por supuesto, habrá muchas cosas transmitidas por el presidente Prabowo como presidente de la República de Indonesia que ha sido preparada por el gobierno, tal vez una de ellas está relacionada con el tema palestino», concluyó Puan.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, estaba programado para pronunciar un discurso en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025, a las 09.00 hora local o a las 20:00 WIB.

Según la declaración escrita del Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, el presidente Prabowo hablará tercero después del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esta presencia marcó una de las principales agendas en la serie de visitas de trabajo presidencial a los Estados Unidos.

«El presidente Prabowo Subianto pronunciará un discurso en la sesión de debate general en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025, a las 09.00, hora local o en 20.00 Wib. El presidente Prabowo pronunciará un discurso en el tercer lugar, después del presidente de Brasil, Luiz Lula Lula Da Silva y el presidente de los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, explican Sates, Silva, y la presidenta de los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, explican Sesk, de los Estados Unidos. Teddy.