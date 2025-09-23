H-1B Visa Tarife aumento impulsado por la política doméstica de Trump: Tharoor







Días después del presidente de los Estados Unidos Donald Trump Firmó una proclamación que exige una tarifa de USD 100,000 por cada nueva petición de visa H-1B presentada después del 21 de septiembre, el líder del Congreso y miembro del Parlamento Shashi Tharoor criticó la medida, calificándolo de un intento de apaciguar a los partidarios «llamados MAGA» de Trump, informó el ANI.

En declaraciones a ANI el lunes, Shashi Tharoor declaró que el aumento repentino en las tarifas de visa H-1B está impulsada por consideraciones políticas internas en los Estados Unidos, con Trump con el objetivo de reunir el apoyo de su base anti-inmigración antes de las próximas elecciones legislativas de los Estados Unidos programadas para noviembre.

“Una vez más, las motivaciones están arraigadas principalmente en la política interna.

Trump cree: como quienes lo rodean, lo han convencido de que la facilidad de obtener una visa H-1B ha permitido que muchos trabajadores estadounidenses, que merecen salarios más altos, se pasen por alto a favor de los indios dispuestos a trabajar por menos ”, dijo Shashi Tharoor a Ani.

Tharoor vinculó el cambio de política al sentimiento político más amplio en el A NOSOTROS.

«En la actualidad, la corriente política dominante dentro del llamado movimiento MAGA es abiertamente antiinmigrante, particularmente dirigida a minorías visibles, individuos de diferentes orígenes étnicos que no forman parte de la corriente principal blanca», comentó.

El ex ministro de la Unión agregó que los partidarios de Trump perciben a los profesionales indios como socavar los salarios de los trabajadores estadounidenses al aceptar un salario más bajo.

«Un trabajador de tecnología india que gane sesenta mil dólares anualmente es, a los ojos de los patrocinadores de Trump, desplazando a un estadounidense que se negaría a trabajar por cualquier cosa de menos de ochenta y cinco a noventa mil dólares», dijo Tharoor, según el ANI.

Dijo que el aumento de tarifas exorbitante tiene la intención de hacer que los roles de bajo y medio de nivel medio económicamente no vable para las empresas.

«Solo los profesionales de primer nivel, altamente calificados e irremplazables, aquellos realmente valen la pena el costo de los cien mil dólares para los empleadores, continuarán siendo traídos», dijo, según el ANI.

Tharoor advirtió que esta política podría dañar a los Estados Unidos economía.

«El resultado natural será la subcontratación de empleo. Las tareas una vez realizadas en Estados Unidos ahora serán manejadas por unidades multinacionales en Europa o por centros de capacidad global en India», dijo Tharoor.

Señaló que los profesionales de la tecnología india aún podrían realizar las mismas tareas para las empresas estadounidenses, solo de forma remota de la India, en lugar de dentro de los Estados Unidos.

Expresando preocupación por las empresas indias de TI, Shashi Tharoor dijo que la empinada estructura de la tarifa de visa podría hacer que muchos contratos financieran financieramente.

“Simplemente no podemos permitirnos pagar cien mil dólares por persona para un contrato de gama baja ”, dijo.

(con entradas ANI)





