György Pálfi habla con ocho gallinas en el título de Tiff «Hen»

György Pálfi«Hen» es una estrella de cine de una figura poco probable: el pollo. Tener su estreno mundial en la sección de plataforma competitiva de Toronto, «Hen» ve al director húngaro alistar un elenco estelar de ocho pollos de la vida real, todos se turnan como el personaje titular para construir una reflexión móvil y melancólica en la vida en una aldea costera contra el telón de fondo de la crisis migrante de Grecia.

Hablar con Variedad Antes del estreno de la película, el cineasta de «taxidermia», cuyo trabajo ha jugado en Cannes y ganó premios importantes a nivel internacional, dice que la idea de la película inusual se le ocurrió por primera vez en 2019, ya que estaba experimentando un «período difícil». «Por razones políticas, no había podido hacer películas en Hungría durante bastante tiempo y aún así. Quería alejarme de todo y de todos. No quería renunciar a cine, estaba buscando algo que se pudiera hacer con un presupuesto pequeño y explorar un tema universal, y he tenido una conexión con los pollos desde la infancia».

«Hen» se dispara casi por completo desde el punto de vista de su protagonista de aviarios, que presentó una serie de desafíos logísticos cuando se trataba de disparar. Afortunadamente para el director, su amigo y entrenador de animales Árpád Halász tuvo una amplia experiencia con las gallinas, que son los primeros animales que los entrenadores deben lidiar durante su aprendizaje. Cualquiera que falle en el manejo de las gallinas fallará la educación de su entrenador de animales.

«Quizás la parte más difícil fue decidir sobre la raza «, agrega el director.» Dado que era importante para nuestra historia que las gallinas sean pollos industriales, elegimos una de las razas más comunes, el Leghorn. Su entrenamiento comenzó meses antes de filmar, basado en las escenas escritas. Tuvimos que comprarlos incluso antes de que la película obtuviera la luz verde. Estuvimos de acuerdo con Árpád en que proporcionaría las gallinas y que él las entrenaría ”.

Logísticamente, el desafío más difícil para tratar con los animales fue que no se les permitía legalmente abandonar la Unión Europea. «Entonces, en lugar de tomar la ruta más corta a través de Serbia, tuvieron que viajar a Grecia a través de Italia, tomando un ferry», explica el director. También estaba el hecho de que los gallos, por supuesto, no funcionan después del atardecer, por lo que había una limitación en cuántas horas al día podían disparar.

Cortesía de TIFF

En cuanto a la opción de no usar CGI, AI, o cualquier efecto especial para ayudar con el POV de pollo, Pálfi dice que es «importante tener una conexión en vivo entre los actores, ya sean animales o humanos. La relación con un ser real, Vivir es notablemente diferente; eso es lo que le da credibilidad. Pero eso no significa que no esté interesado en AI. Mi curiio creativa está en el trabajo, y quiero probar. emocionante trabajar con algo tan nuevo que está evolucionando día a día «.

Al comentar sobre la cinematografía particular para una película de este tipo, el director húngaro alaba al colaborador Jogos Karvelas, a quien él llama «uno de los cinematógrafos griegos más sensibles y talentosos».

«Queríamos trabajar con los pollos de la misma manera que los actores se filmaron en películas clásicas estadounidenses, en algún lugar por debajo del nivel de los ojos», dice. «No pudimos cavar la cámara en el suelo, por lo que usamos óptica especial de Periscope. No facilitó el trabajo …»

¿Y Pálfi ha aprendido algo de los pollos que puede emplear en su cine en el futuro? «¡Mucho!» Él dice. «Cuando surgió la tensión en el set, las gallinas siempre reaccionaron de manera muy sensible, y era imposible trabajar con ellas. Pero cuando la energía fluyó bien, hicieron todo perfectamente. Nunca he experimentado tan tangiblemente cuán poderoso es cuando un equipo realmente puede trabajar en equipo, dejando de lado las diferencias personales para un objetivo común».

Pero «Hen» es, en esencia, mucho más que la vida de un pollo singular, con Pálfi observando la intrincada política no solo de la familia que vive alrededor de la gallina, sino también de cuán grandes cambios sociopolíticos han afectado sus vidas, lo más notable ya que algunos de los miembros de la familia han comenzado a contratar inmigrantes a través del mar. «Más allá de la necesidad interna de la creación, esta película también se trata de responsabilidad individual y si nuestras propias vidas pueden separarse de los eventos que nos rodean», dice el director.

«Si el espectador está dispuesto a venir conmigo, en esta película tocamos para permitirnos ver el mundo desde una perspectiva diferente en aras de un experimento mental», agrega. «Y el siguiente paso es hacer la pregunta: ¿qué pasa si solo vemos tanto de la imagen completa como este pollo ve del mundo humano? ¿Somos más que un pollo en la caja?»

«Hen» es producida por Pallas Film, View Master Films y Twenty Twenty Vision en coproducción con FocusFox y ZDF/Arte. El número de suerte maneja las ventas mundiales.