Gwyneth Paltrow Goop Ropa Line Gwyn: Compre en línea

Gwyneth Paltrow ha ampliado su imperio de estilo de vida con el lanzamiento de GwynUna nueva línea de ropa que se basa en la base de la antigua etiqueta interna de Goop. La colección, que debutó en silencio durante la Semana de la Moda de Nueva York, marca un cambio hacia un enfoque más internacional y minimalista al tiempo que refleja la sensibilidad personal de Paltrow.

Durante casi una década, Goop ofreció moda a través de la etiqueta G., pero Paltrow dice que Gwyn representa una evolución en lugar de un reemplazo. «Queríamos llevarlo más a la conversación de moda sin ser alienación o demasiado vanguardia», dijo a Vogue en el lanzamiento. «Un poco más internacional, un poco menos de California». Para ayudar a dar forma a la línea, aprovechó a Sofía Menassé, quien anteriormente trabajó en The Row y Maison Margiela y se desempeñó como Directora de Diseño de la etiqueta G.

El colección inaugural Incluye 36 piezas hechas en Italia, con medio desplegable en septiembre y el resto a seguir en octubre. Los primeros destacados incluyen tejidos de cachemira, ropa exterior de mezcla de lana, pantalones a medida y vestidos discretos diseñados como alimentos básicos de vestuario en lugar de declaraciones de pista. Los precios colocan firmemente a Gwyn en el soporte de lujo, con artículos como un suéter de cachemir de $ 725, un abrigo de lana de $ 1,195 y tops de algodón con un precio de alrededor de $ 450.

Una de las preguntas más importantes que rodean a Gwyn es qué piezas en realidad justifican las pronunciadas etiquetas de precios y dónde la línea se posiciona en un paisaje de lujo lleno de gente. Mientras que los suéteres de cachemir y la ropa exterior de lana, elaborada en Italia con énfasis en la longevidad, se alinean con los puntos de referencia de lujo establecidos, no todos los artículos en el rango hacen el mismo caso para la inversión, especialmente los conceptos básicos de algodón a mediados de los ciencientos. La línea parece diseñada para atraer a un consumidor que gravita hacia la fila, el khaite o el total, etiquetas que enfatizan el lujo discreto y la marca silenciosa.

A continuación, hemos reunido las piezas de inversión de Gwyn realmente vale la pena y por qué:

Falda samira Las faldas de cuero se encuentran entre las piezas más complicadas de precio. Una falda de cuero bien hecha, especialmente una cortada en líneas limpias con piel de calidad y forro, puede durar años si se cuida. En mercados comparables, las faldas de cuero de diseñadores de marcas como Alexander Wang, Saint Laurent o Loewe a menudo pueden cosecharse por más de $ 2,000. La falda de cuero A-Line de Gwyn está hecha de cuero italiano premium, lo que lo convierte en una inversión defendible como un artículo de «lavado para siempre» en lugar de una compra estacional.

Jensen Cardian El cárdigan Jensen es un elemento básico de vestuario en blanco blanquecino, con una silueta halagadora con costuras mínimas y detalles de forro. En Luxury Land, una chaqueta de crema de una casa como la fila o Celine podría costar en el rango de $ 2,000+. La verdadera fuerza de Jensen es la versatilidad, ya que puede obtener un doble trabajo en el cargo o más elevados.

Vestido de Mia Un vestido que puede moverse de un día a otro es un armario debe. A pesar de que está hecha de algodón, su elegante construcción con una cintura plisada que crea un efecto de corsé le da la lujosa sensación (y un aspecto) que vale la pena.

James Blazer El James Blazer está claramente significativo como una pieza central: personalizada, limpia y destinada a anclar múltiples atuendos. Para el contexto, un Blazer negro de un solo pecho Jil Sander o Saint Laurent podría vender en el rango de $ 1,500– $ 2,500. James de Gwyn está hecho de una mezcla liviana de lana con un ligero brillo, y su de gran tamaño «His-for-sy» le da un aspecto a medida perfectamente halagador.

Chaqueta cate A $ 825, la chaqueta Cate se inclina fuertemente en la procedencia: está hecha en Italia desde 100% de algodón con una silueta colgante ligeramente recortada y en línea A y botones de efecto de cuerno. Mientras que las chaquetas de algodón rara vez obtienen un verdadero precio de «lujo», la justificación aquí está en la sastrería, el origen y el acabado. Piense en ello en la misma órbita que las chaquetas de camisa elevadas de las etiquetas como Loro Piana o las excesivas con tweed más ligeras de Max Mara. Dicho esto, las piezas de algodón premium comparables de las marcas de diseñadores a menudo caen en el soporte de $ 600– $ 1,200 dependiendo del acabado y el origen. El Cate funciona mejor como una pieza de capas de transición que une armarios casuales y pulidos.

Amanda camiseta La camiseta Amanda se posiciona como un elemento básico de armario refinado, cortado de la poplina de algodón italiana con un toque de estiramiento para la estructura y la comodidad. Un cuello puntual, las mangas anguladas y el pliegues con forma de corsé en la cintura le dan forma y sofisticación más allá de un vestido de camisa estándar. Las piezas comparables de Chloé o la fila a menudo se ejecutan en el rango de $ 800– $ 1,500. Su valor radica en la versatilidad: es el tipo de pieza que funciona para reuniones diarias, viajes o configuraciones nocturnas, mientras que la sastrería y la calidad de la tela justifican la pieza como una inversión premium.

Gabardina de Diane Las gabardinas son piezas de inversión clásica, pero hay una gran barra de expectativa. Las casas superiores cobran $ 1,500– $ 3,000+ por trincheras bien construidas. Diane Trench ofrece tela pesada, bien tejida, detalles refinados en costuras, botones de calidad y un revestimiento extraíble, justificando la etiqueta de precio de menos de $ 1000. La vida útil más larga y la trascendencia estacional le dan una ventaja en la categoría de inversión.

Cuello de tortuga de cachemira de firma La cachemira se encuentra entre las justificaciones más fáciles para los precios de la prima, especialmente su cachemira italiana de alto grado como esta pieza de Gwyn. Pero muchas piezas de inversión de cachemir se faltan porque están tan duraderas o no son duraderas. En el mercado de lujo, un cuello de tortuga de cachemira bien construido de marcas como Brunello Cucinelli o Loro Piana puede costar $ 1,000+. Si el cuello de tortuga de Gwyn evita la pillada, mantiene forma después de múltiples desgaste y ofrece una rica sensación de mano y peso, es un robo definitivo.