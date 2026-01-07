Gwyneth Paltrow fue ‘despedida’ de una película después del divorcio de Chris Martin

Gwyneth Paltrow le contó recientemente a Amy Poehler sobre su “Buena caída” podcast que la “despidieron” de una película poco después de su divorcio del cantante principal de Coldplay cris martin. El «marty supremoLa estrella especuló que el distribuidor pensó que ella estaba «demasiado sexy para tocarla» en el momento de la separación ampliamente cubierta.

«Se suponía que iba a hacer una película en un momento, y fue como justo después de la desvinculación consciente con Chris, y hubo muchas cosas duras en la prensa», recordó Paltrow. «Creo que el distribuidor dijo: ‘Esto podría estar demasiado caliente para tocarlo'».

Y añadió: «Eso fue genial porque me estaba divorciando y luego me despidieron. Fue increíble».

En 2014, Paltrow presentada en una extensa publicación de blog que ella y Martin decidieron «desacoplarse conscientemente». La frase se volvió viral en ese momento, y algunos pensaron que era una forma pretenciosa de describir una experiencia a veces traumática. Paltrow dijo que ahora entiende por qué había tanta fijación en su anuncio de divorcio.

«Digamos que usted tuvo un divorcio realmente desagradable, o que sus padres tuvieron un divorcio realmente desagradable», dijo Paltrow. «Y luego escuchas esta idea de que no tiene que hacerse de esta manera. Creo que el aprendizaje implícito es como, ‘Oh, joder. Como si estuvieran diciendo que hice algo mal'».

Ella continuó: “Eso tiene sentido para mí, como, ‘Oh, no, es la inferencia de que arruiné a alguien’. Eso no es algo agradable de contemplar. Así que entiendo por qué era tan personal para la gente”.

Paltrow estuvo en “Good Hang” para promocionar su nueva película “Marty Supreme”. De A24, Paltrow protagoniza el drama deportivo junto a Timothée Chalamet, Odessa A’zion y Kevin O’Leary. El ganador del Oscar dijo sobre la película: «No sé si a la gente le gustará o no, pero es un verdadero cambio y todos son geniales en su trabajo. Entonces pensé: ‘Vaya, creo que lo extraño, ¿sabes?'».