Gwyneth Paltrow critica la biografía como «basura» y llama al autor un «truco»

Gwyneth Paltrow finalmente habla sobre “Gwyneth: The Biography”, la libro muy discutido de la autora Amy Odell que se publicó en julio. Paltrow no participó en la biografía, pero Odell se basó en más de 200 entrevistas con personas que conocen o han trabajado con la ganadora del Oscar. La biografía cubrió todo, desde la infancia de Paltrow hasta su vida amorosa y su carrera como actriz, al tiempo que abordó acusaciones infames como que Paltrow supuestamente robó el guión de “Shakespeare in Love” de Winona Ryder.

«Ella se perdió por completo todo, la verdad de quién soy, cuál es mi impacto», Paltrow. dijo a Vogue británica sobre la biografía de Odell, señalando que ella no la leyó personalmente, pero sí su esposo, Brad Falchuk. «Me dijo: ‘Es simplemente malo. Está muy mal escrito’. Yo estaba como, ‘Está bien’. Las cosas que vi en la revista People, y [other outlets that picked it up]Todo fue basura, las cosas que supuestamente dije”.

«Creo que es muy sexista. Yo estaba como, ‘Ok, espera un segundo. ¿Por qué los hombres se quedan con Walter Isaacson y yo con este truco?’ ¿Sabes?» Paltrow también bromeó.

Isaacson es un periodista estadounidense que ha escrito las estimadas biografías de varias figuras como Benjamin Franklin, Steve Jobs, Elon Musk y más. Aunque Paltrow no leyó «Gwyneth: The Biography», le llegó la noticia de que el libro incluía fuentes anónimas que criticaban a la empresa de Paltrow, Goop, y afirmaban que su liderazgo inspiraba «caos» internamente.

«Eso me molesta. ‘Oh, Goop tiene una cultura tóxica’. Eso me vuelve loco porque nunca hemos tenido eso”, dijo Paltrow. «Es cierto que hemos tenido un par de personas tóxicas y, debido a mi miedo a la confrontación, tal vez no lo solucioné con la suficiente rapidez. Eso se produce en cascada y asumo totalmente la responsabilidad por ello. Pero tenemos una cultura tan buena. son. Es algo de lo que estoy muy orgulloso y en lo que trabajé tan duro.

“Por supuesto, voy a decir: ‘No es una cultura tóxica’. ¡Por supuesto!» añadió. «Todos somos seres humanos que vamos a trabajar, a veces con asuntos sin resolver y eso sale a la luz. La gente puede tener malas experiencias laborales en cualquier lugar. Pero te puedo garantizar que si te llevara a la oficina de Goop en Santa Mónica, dirías: ‘¿De qué carajos están hablando estas personas?’ Verías equipos realmente comprometidos, realmente brillantes, altamente colaborativos y entusiasmados. Así que no me gustan ese tipo de cosas: impactan al equipo”.

«Gwyneth: la biografía» apareció en los titulares durante el verano con sus muchas historias sobre el actor, incluida una que alegaba que Paltrow impidió que Russell Crowe fuera elegido como su interés romántico en la película «A Perfect Murder» porque previamente habían tenido una aventura. Una fuente le dijo a Odell que Paltrow, quien regresará a la actuación cinematográfica a finales de este año junto a Timothee Chalamet en “Marty Supreme”, solo aceptó protagonizar la película A24 para aumentar la visibilidad y las ventas en Goop.

Dirígete a Vogue británica para leer la entrevista de Paltrow en su totalidad.