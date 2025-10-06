‘GWS Bang Ole’ hizo que Romeny se recuperara rápidamente

VIVA – Las buenas noticias provienen de Equipo nacional Indonesia antes de la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo. Atacante de pilar de Garuda, Ser romenyFinalmente se recuperó completamente de las lesiones en el tobillo que lo habían hecho ausente durante mucho tiempo.

Romeny fue incluida en la lista de jugadores llamados entrenador Patrick Kluivert para dos partidos importantes contra Arabia Saudita e Irak en el Grupo B. El jugador que ahora fortalece a Oxford United afirmó estar listo para realizar y defender el rojo y el blanco con sus mejores condiciones.

Romeny sufrió una lesión grave cuando apareció defendiendo a Oxford United en la Copa Presidencial 2025. En el partido contra Arema FC, recibió un tackle duro de Paulinho Moccelin, quien hizo que su tobillo tuviera que ir a una mesa de operaciones.

Después de someterse a un período de recuperación durante dos meses, Romeny ahora ha regresado al entrenamiento por completo. Afirmó tener que trabajar más duro para poder recuperarse a tiempo.

«Esta lesión está gravemente herida, por lo que no es fácil y no puede recuperarse rápidamente. Tengo que trabajar muy duro», dijo Romeny por The Haye Way.

«Me siento muy bien ahora. Hago todo con disciplina, desde capacitación, comida, sueño. Cada negocio puede marcar una gran diferencia».

Ahora, Romeny se ha unido al equipo Equipo nacional indonesio quien se está preparando en la Arabia Saudita. El equipo de Garuda está programado para enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre de 2025, luego desafiar a Irak el 11 de octubre de 2025 en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

Romeny se llamó a sí mismo motivado para dar lo mejor de sí después de pasar por un momento difícil postoperatorio. Estaba listo para ayudar a Indonesia a desempeñarse de manera óptima en la cuarta ronda.

Durante el período de recuperación, Romeny afirmó haber recibido mucho apoyo de los partidarios del equipo nacional indonesio. Miles de mensajes alentadores continúan fluyendo en las redes sociales, incluso todos los días.

«Creo que es una forma de amor de los fanáticos indonesios. Todos los días recibo mensajes como ‘GWS Bang Ole, ¡Mejore pronto!'», Dijo Romeny.

«Me dio una energía extraordinaria durante el período de rehabilitación. Quiero jugar de inmediato para ellos y dar los mejores resultados para Indonesia», agregó lleno de entusiasmo.