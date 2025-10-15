GWK y el gobierno regional de Bali acuerdan el acceso por carretera de los residentes, aquí está el resultado

Bali, LARGA VIDA – Polémica sobre el tema acceso camino residentes en el área de Garuda Wisnu Kencana (Gwk) finalmente encontró un punto positivo. Gestión de GWK junto con el Gobierno de Regencia Badung y el Gobierno Provincial de Bali acordaron proporcionar la mejor solución para público Ungasan Village a través de un contrato de préstamo para el uso de la tierra.

Lea también: Surge un debate sobre el cierre del internado islámico Al Khoziny, PKB: ¡Opiniones imprudentes y abusivas!



El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada el martes 14 de octubre de 2025, a la que asistieron directamente el regente de Badung I Wayan Adi Arnawa, el gobernador de Bali I Wayan Koster, así como el personal de PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) como director del área de GWK.

«Nosotros, junto con los gobiernos provinciales y de regencia, tomamos medidas sabias al mover la valla en nuestras tierras para que los residentes todavía tengan acceso alternativo a las vías públicas», dijo Sang Nyoman Suwisma, comisionado presidente de PT Garuda Adhimatra Indonesia, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: El coche barrendero viral valorado en 1.100 millones de IDR en Tuban recibe críticas de los internautas



Suwisma enfatizó que este paso se tomó para mantener la armonía comunitaria y el espíritu de unión, en línea con el compromiso de GWK de apoyar el progreso del turismo y el bienestar de los residentes locales.

«Siempre damos prioridad a la unidad nacional y la armonía entre vecinos. Queremos que la comunidad trabaje junta para mejorar la prosperidad, especialmente en la aldea de Ungasan», dijo.

Lea también: 10 países con la mejor calidad de carreteras del mundo



Las medidas de GWK recibieron el reconocimiento del regente de Badung, I Wayan Adi Arnawa, quien evaluó que los resultados de la reunión dieron como resultado un entendimiento beneficioso para todas las partes.

«GWK estuvo de acuerdo con lo que esperábamos, es decir, proporcionar acceso a la comunidad para que pueda seguir utilizando las carreteras en la zona de GWK», dijo Adi Arnawa.

Este acuerdo se ha plasmado ahora en un acuerdo escrito en forma de contrato de préstamo de uso del suelo entre GWK y el gobierno local. Con este acuerdo, el terreno de GWK podrá seguir utilizándose como vía pública mientras la comunidad todavía necesite este acceso.

«Las aspiraciones de la comunidad finalmente se han cumplido y los problemas que han surgido hasta ahora pueden resolverse bien», afirmó el regente de Badung.

El gobierno regional espera que este acuerdo haga que la situación en la zona de GWK vuelva a ser propicia y que las actividades comunitarias puedan continuar con normalidad. A la reunión también asistieron el jefe de Tapem, la Secretaría Regional de Badung, Made Surya Dharma, la dirección de GWK, así como representantes de la comunidad.