Gwendoline Christie sobre jugar a Ghost Weems en la temporada 2 de ‘Wednesday’

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2 de «Miércoles«Ahora transmitiendo Netflix. Netflix lanzó la Parte 2 de la temporada 2 de «Miércoles» el 4 de septiembre, y los fanáticos se sorprendieron gratamente al ver Gwendoline Christie Aparece en el primer episodio de The New Batch, repitiendo su papel de la ex directora de Nevermore Larissa Weems. Aunque el personaje murió en el final de la temporada 1, ella regresa como espectro en la segunda mitad de la temporada 2, sirviendo como una guía espiritual reacia para un miércoles aún más reacio (Jenna Ortega). Esta nueva encarnación de Weems tiene el mismo ingenio, sabiduría y sentido de la moda que su predecesora viva, y sin embargo, es exclusivamente visible hasta el miércoles (y a veces su madre, Morticia Addams, interpretada por Catherine Zeta-Jones). El resto de los personajes desconocen la presencia de Weems, lo que parece liberador y frustrante para el personaje. Libres de las cargas de la vida, Weems parece tranquilo con su estado postmortem. Sin embargo, está condenada a presenciar los eventos del mundo sin la capacidad de intervenir. «A todos nos encanta tener una segunda oportunidad», dice Christie sobre el regreso de Weems de entre los muertos, antes de agregar que «poder ver que la vida continúa sin usted sería una experiencia inicialmente fascinante, pero en última instancia extremadamente dolorosa».

Para volver al personaje como Weems, Christie pasó mucho tiempo pensando en las segundas oportunidades, el destino y los muertos. Ella dice: «Pasé mucho tiempo con personas mayores y personas que estaban en espacios liminales. Y pensé mucho en la idea de los fantasmas, sobre lo que significa estar en un cementerio y sobre la sensación de ser perseguido».

También cita a dos rubias de Hitchcock como inspiraciones cruciales para Weems, señalando que su encarnación viva en la temporada 1 se inspiró en Tippi Hedren en «The Birds», mientras que el personaje evolucionó en la temporada 2 para ser más como Kim Novak en «Vertigo», «la mujer que regresa de los muertos», como Christie la llama. En consecuencia, incluso más allá de la tumba, Weems se lleva con el equilibrio de una antigua estrella de Hollywood, pero con algo fantasmal debajo.

Cortesía de Helen Sloan/Netflix

El sentimiento fantasmal se acentuó por el hecho de que Weems no podía interactuar con nadie excepto el miércoles desafiante y su enemiga de toda la vida morticia. La dinámica «dio una gran energía a este sentimiento primordial de alienación y aislamiento y soledad profunda, casi dolorosa y eterna», según Christie. Sin embargo, ella disfrutó de la experiencia de actuación única, diciendo: «Me pareció un alivio bendecido, porque paso mi vida queriendo ser invisible o alguien más» y «No ayudó a terminar con el personaje. Me encantó porque nunca antes había experimentado algo así. Nunca interpreté a un personaje que se ignora totalmente de esa manera.

«Dios, siempre quise jugar a un fantasma», dice ella.

A pesar del aislamiento general, Christie pudo compartir diálogos distintivos con sus coprotagonistas interpretando a los pocos personajes que podían ver a Weems. Esta breve lista incluyó a Ortega como miércoles, Zeta-Jones como Morticia y Emma Myers como Enid Sinclair en un episodio loco donde ella y el miércoles cambian de cuerpos. Christie celebró todas las actuaciones de sus compañeros de reparto, señalando que «es una experiencia específica con cada personaje» dependiendo de su relación con Weems. Le gustaba especialmente interpretar a «The Reluctant Mentor» al miércoles, ya que los dos personajes tienen lo que ella llama «un respeto mutuo a regañadientes» que se siente «poco clasificable».

Cortesía de Helen Sloan/Netflix

Dejando de lado la extraña relación, Weems ayuda al miércoles a derrotar a sus enemigos y resolver sus conflictos al final de la temporada 2. Mientras tanto, también disfruta ver a su sucesor, el director de Steve Buccemi, Dort, retirado de Nevermore y elevar su legado por comparación. Mientras su fantasma se sienta en su antiguo escritorio, afirma orgullosamente que la escuela necesita «una mano firme en el timón, un líder de carácter moral impecable». Aunque Weems está muerto para todos, pero el miércoles, parece que está hablando de sí misma, y ​​Christie está de acuerdo. «Creo que Larissa se refiere absolutamente a sí misma», dice, «creo que Larissa Weems se da cuenta de que ha dado su vida por esa escuela y que quiere volver».

Aunque la posición principal permanece sin cubrir al final de la temporada 2, la capacidad limitada de Weems para interactuar con cualquier persona más allá del miércoles y Morticia podría no convertirla en una candidata principal para el trabajo. Por otra parte, el «miércoles» tiene lugar en un mundo de hombres lobo, monstruos y zombis, por lo que un director fantasma tal vez no sea la predicción más extravagante para la temporada 3.