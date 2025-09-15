Gwendoline Christie, Kathy Bates y más

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Las estrellas pueden haber optado en gran medida por neutrales en este año Emmys Pero el color lo hizo llegar a la alfombra a través del labio. Actores como Gwendoline Christie («Severence), Kathy Bates (» Matlock), Meg Stalter («Hacks») y Jen Tullock («Severance») fueron solo algunos de los asistentes a la ceremonia a combinar conjuntos con un labio audaz y escarlata.

Christie, por ejemplo, no es ajeno a un puchero carmesí. El actor de «indemnización», Nominado para su papel de invitado En la segunda temporada del programa Apple TV+, llevaba un traje brillante de dos piezas en un rosa en polvo de Tom Ford. Puso su cabello en un elegante updo, manteniendo su maquillaje mínimo aparte de un delgado forro de ojo de gato y un lápiz labial rojo intenso.

Es apropiado que Bates salga con glamour total para los Emmy 2025. A los 77 años, la estrella de «Matlock» se dirige a la ceremonia de este año como la mujer más antigua nominada en la categoría de actriz de drama principal. Se encontró en el momento con un impresionante conjunto, compuesto por un vestido de satén de cuerpo entero con un rico espresso marrón y un labio rojo llamativo.

Mientras tanto, Tullock hizo una declaración de estilo silenciosamente llamativo en una pieza de la colección Elisabetta Franchi Fall/Winter 2025 Ready-to-Wear. Agregó un pop al aspecto completamente negro con un labio brillante y ojos ahumados.

Finalmente, Stalter tomó una ruta radicalmente diferente en los Emmy este año, rechazando la tradición del vestido de jeans, una camiseta blanca, pisos negros y un fuerte mensaje político. Su atuendo era intencionalmente informal: jeans azules de patas rectas emparejadas con una camiseta blanca simple. La pieza principal, sin embargo, era su bolso con el eslogan «¡Cesa de fuego!» como una declaración en apoyo de Palestina. A pesar del aspecto relajado, aprovechó el glamour con un labio rojo, y las uñas rojas a juego, para arrancar.

