Guy Pearce se disculpa por compartir ‘desinformación’ sobre Israel

Guy Pearce emitió una disculpa el jueves por compartir “información errónea y falsedades” sobre Israel en las redes sociales mientras apoyaba a Palestina en línea.

«Me han llamado la atención que, en mi apoyo a Palestina, he vuelto a publicar sin darme cuenta artículos y/o declaraciones que contenían información errónea y falsedades», dijo Pearce. Noticias judías. «Soy consciente de que compartir contenido inexacto puede causar confusión y angustia; lo siento profundamente. Sin duda, me esforzaré en ser más diligente en el futuro para verificar todo lo que comparta en línea».

Según Jewish News, la estrella de “The Brutalist” compartió material en línea protagonizado por el muy controvertido comentarista político de extrema derecha y nacionalista blanco Nick Fuentes. Según se informa, también compartió material que culpaba a Israel por los ataques terroristas del 11 de septiembre, acusó a funcionarios israelíes de facilitar el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y afirmó que “las tres principales empresas de pornografía son propiedad de judíos”.

Jewish News también informa que Pearce compartió una publicación a principios de noviembre que decía: “Recuerden, cuando los sionistas les digan que el Islam destruirá a Estados Unidos… Mientras que varios casinos/hoteles importantes de Las Vegas que han causado adicciones al juego, deudas y prostitución fueron creados y propiedad de sionistas judíos… Los sionistas (no judíos) quieren que teman a las personas que se oponen a la corrupción que están creando”.

Temprano el sábado por la mañana, Pearce compartió una declaración sobre X para anunciar que se tomará un descanso de las redes sociales a raíz de la reacción violenta.

“A principios de esta semana, me disculpé por compartir publicaciones y comentarios engañosos e inexactos en las redes sociales”, escribió. «Quise decir cada palabra de esa disculpa, pero reconozco que una acción significativa debe acompañar a cualquier disculpa. Para evitar más daño, confusión o daño a otros, me alejaré de las redes sociales por el momento».