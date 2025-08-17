Guy Pearce está rindiendo homenaje a Sello de Terence.

En Publicar en xPearce llamó a su «las aventuras de Priscilla, Reina del Desierto» coprotagonizada por una «verdadera inspiración». Estampilla murió el domingo a los 87 años.

«Fairwell querido Tel», escribió Pearce. «Fuiste una verdadera inspiración, tanto dentro como fuera de los talones. ¡Siempre tendremos Kings Canyon, Kings Road & F’ing Abba. Te deseo lo mejor en tu camino ‘Ralph’! XXXX».

La película de carretera de 1994 de Stephan Elliot, protagonizada por Hugo Weaving, Pearce y Stamp, siguió a dos artistas de arrastre y una mujer transgénero mientras conducían por el desierto para recorrer su espectáculo de cabaret. La película fue una cruda divergencia del trabajo anterior de Stamp. Roger Ebert dijo en el momento del lanzamiento de la película: «Al comienzo de la película, estamos distraídos por la inesperada visión de Terence Stamp in Drag, pero Sample puede traer una humanidad convincente al personaje».

Después de su muerte, la familia de Stamp emitió la siguiente declaración a Reuters: «Deja un cuerpo de trabajo extraordinario, tanto como actor como escritor que continuará tocando e inspirando a las personas en los años venideros».

El sello nacido en inglés tuvo su descanso tocando el marinero titular en la película de 1962 «Billy Budd». El papel le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto. Más recientemente, Stamp apareció en «The Art of the Steal» en la película de 2013 de Tim Burton en 2014 «Big Eyes». También hizo un breve cameo en el thriller 2021 de Edgar Wright «anoche en Soho».

Stamp era más conocido por interpretar al general Zod en las películas originales de «Superman». Apareció por primera vez como el malvado kriptoniano brevemente en «Superman» de 1977 antes de ser traído para la secuela de 1980 como el villano principal.