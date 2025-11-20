Guy Pearce acompaña a un niño en un western poco convencional

Una vez omnipresentes en los cines estadounidenses (y todavía bastante saludables en el dominio de Taylor Sheridan), los westerns en la pantalla grande son relativamente escasos en estos días. Sin embargo, cuando tales historias surgen, se mezclan cada vez más con un género que está en auge: el terror. El último matrimonio de este tipo “Matar la fe«, es algo turbio e insatisfactorio. Aún así, su premisa intrigante, su reparto capaz y sus estallidos de violencia llaman la atención incluso cuando la ejecución del escritor y director Ned Crowley nunca se da cuenta del potencial de su concepto. Después de una temporada limitada en cines el mes pasado, el lanzamiento de Shout! Studios ahora está disponible bajo demanda.

Una “gran enfermedad” no especificada azota el territorio de Arizona en 1849, matando tanto a humanos como a ganado. Aparentemente inmune a ello es un rancho habitado por la esclava liberada Sarah (DeWanda Wise) y su pequeña hija (Emily Ford, cuyo personaje es designado únicamente como “La Niña”). No se parecen en nada, un hecho finalmente explicado por la información de que Sarah fue cedida el lugar por su difunto propietario, su pareja de hecho, un colono blanco. Según suponemos, fue una relación más coercitiva que de mutuo consentimiento. Sin embargo, ahora es una terrateniente negra solitaria decidida a proteger su propiedad y a su descendencia rubia de aspecto angelical, con la ayuda del leal y simple peón Edward (Jack Alcott).

La gente de la ciudad cercana mantiene la distancia, aunque no (o al menos no exclusivamente) por las razones intolerantes que cabría esperar: creen que el niño de aproximadamente 7 años es una amenaza sobrenatural. Es una noción debidamente respaldada cuando la vemos matar instantáneamente a un caballo con solo tocarlo. Desesperada por una “cura”, Sarah decide que los dos deben viajar a través de la desolada pradera para ver al Predicador Ross (Bill Pullman), un reputado curandero. Pero esa ruta está llena de peligros y ningún ciudadano está dispuesto a proporcionarles una escolta. Obligado a ofrecerse como voluntario para el trabajo, una vez oficialmente exiliado por su comportamiento disoluto recurrente, está Doc Bender (Guy Pearce), que se ha convertido en un desastre adicto al éter tras la muerte de su propia esposa e hija. No dispuesto a quedarse atrás, el charlatán y charlatán Edward lo convierte en un grupo de cuatro.

El terreno desértico que cruzan es peligroso. En el camino, son abordados por bandidos (Jamie Neumann, Keith Jardine) que les roban comida, agua y armas; encontrarse con un grupo extraño, aunque aparentemente amigable, de emigrantes varados en vagones liderados por Joanna Cassidy; y beneficiarse brevemente de la experiencia de supervivencia de un erudito nativo americano llamado Jefe William Shakespeare (Raoul Max Trujillo). La mayoría de estas interacciones terminan mal para alguien, a veces con la ayuda letal y sobrenatural de la pequeña Niña, aunque el incrédulo Doc insiste obstinadamente en que su «poder» sólo puede residir en ser una portadora virulenta de «la enfermedad». Las cosas tampoco mejoran mucho cuando los protagonistas supervivientes llegan a su destino, y el Predicador Ross demuestra ser más enemigo que amigo.

Es una historia oscuramente picaresca, ambientada principalmente al aire libre, cuyos desolados paisajes de Nuevo México son captados de manera atractiva por el director de fotografía Justin Hamilton. Hay una partitura de los hermanos Brooke y Will Blair que combina efectivamente el suspenso y el sabor de época, mientras que otras contribuciones de diseño evocan la época con medios limitados, ayudados por la naturaleza poco poblada de la historia.

Pero una incómoda discusión entre Doc y Preacher, sobre si el bien y el mal existen fuera del ámbito del racionalismo científico, solo nubla aún más lo que nunca llega a enfocarse como una parábola religiosa. Las ráfagas climáticas de fuego y balas vengadoras no tienen toda la fuerza catártica deseada cuando no tenemos claro qué están vengando, sin mencionar por qué ocurren varios eventos, o simplemente quién está del lado del diablo aquí. La ambigüedad puede ser efectiva hasta cierto punto. Sin embargo, “Killing Faith” lo supera y finalmente desaparece en el éter narrativo.

Esa eventual decepción podría haberse amortiguado si Crowley hubiera creado atmósferas más potentes todo el tiempo. Pero su segundo largometraje como director (después de otra historia de carretera, “Middle Man” de 2016, más cómico) carece de tensión, así como el escalofrío palpable de una amenaza invisible que impulsó los westerns con tintes ocultistas desde “Hex” de 1973 hasta “Bone Tomahawk” hace una década. El aire de juicio despiadado y casi bíblico que impregna “The Proposition” de John Hillcoat, el western australiano de 2005 que también protagonizó Pearce, parece necesario aquí; sin embargo, “Faith” nunca se acerca a ese nivel de pavor o intensidad dramática en general. Tiene ideas interesantes, sin la febril convicción o el estilo para transmitirlas.

Al final, se siente vulgar a pesar de una esencia narrativa poco convencional, así como del trabajo decente de los actores adultos principales. Pearce, como siempre, está más que a la altura de las demandas físicas y emocionales de su papel, aunque no puede por sí solo proporcionarle a este esfuerzo suficientemente visible el peso temático o emocional que alcanza. Los giros secundarios son un poco variables, los actores juveniles piden más de lo que pueden ofrecer, y Alcott se quedó brindando un alivio cómico que resulta laborioso.