Guy Burnet sobre la escena del dormitorio ‘desnudo’ de Charlie y Rebecca

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 6 de la temporada 2 de “Landman”, “Dark Night of the Soul”, que se estrenó el domingo 21 de diciembre en Paramount+.

Guy Burnet Sólo ha estado en dos episodios de “Landman”, pero ya ha causado un gran impacto.

Burnet interpreta a Charlie, un geólogo de M-Tex que tuvo una aventura de una noche con Rebecca (Kayla Wallace) después de un traumático (y borracho) viaje en avión. Sin embargo, Rebecca no tenía idea de que ambos eran empleados de M-Tex, y que ella técnicamente es superior a él, rompiendo las reglas corporativas, hasta que viajó para reunirse con él en una reunión informativa durante el episodio de esta semana.

Ha sido un placer ver a la nerviosa Rebecca soltarse el pelo junto al suave Charlie, y la química de los personajes es eléctrica. En una entrevista con VariedadBurnet se apresura a elogiar a su compañero de escena como esencial para darle chispa a sus escenas.

«Creo que el secreto detrás de esto es tener dos personas dispuestas a hacer algo más, a elevar algo», dice. «Kayla es lo opuesto a su personaje. Es un ser humano maravillosamente amable, generoso y gentil. Cuando fui por primera vez a Texas, obtuve su información y le dije: ‘Oye, ¿te gustaría conocerla?’ Algunos actores simplemente quieren aparecer y hacer el trabajo. Ella no es así y compartimos la misma filosofía de ‘Hagamos algo divertido aquí’. Construyamos algo.’ Así que nos reunimos, hablamos sobre la vida, compartimos historias y nos llevamos bien. Kayla y yo nos protegemos mutuamente y aportamos esa química a los personajes y dejamos que sea natural”.

Burnet, quien también actuó en series como “FUBAR” y “Counterpart” y películas como “Oppenheimer” y “Pitch Perfect 3”, tuvo el desafío adicional de no solo ser emocionalmente vulnerable en sus primeros episodios, sino también exponerlo todo físicamente. En su primer episodio, tanto Charlie como Rebecca se despertaron de su noche salvaje en varios estados de desnudez, lo que puede ser un desafío incluso para los actores más valientes y apuestos. Pero Burnet pensó en la situación y el estado mental de su personaje de manera un poco diferente.

«Seamos honestos, no soy Chris Hemsworth», dice Burnet. «Todo el mundo es un idiota estos días en estas películas de Marvel. ¿Hago ejercicio? Sí, entreno y boxeo, pero no me parezco mucho a esos tipos, así que da igual. En algún momento tengo que rendirme y decir: ‘Está bien, este soy yo. Estoy bien, lo que sea’. Lo primero que rodamos fue la escena del dormitorio. Voy a entrar desnudo. Kayla es increíblemente hermosa y en mi mente me pregunto: ‘¿Por qué querría estar conmigo?’ Y luego pienso, incluso en mi cabeza, genuinamente en ese momento, ‘El público va a decir: «Oh, vamos».’ El personaje es despreocupado y simplemente tiene suerte. Ella está fuera de su alcance. Así es como lo veo. Si esto se desarrolla a partir de ahí, se habrá ganado el premio gordo. No creo que fuera realmente estresante porque me di por vencido. Yo estaba como, ‘Como sea, hombre’. Tuve suerte. Probablemente nunca querrá volver a verme. Así que simplemente diré adiós’, y el destino intervino”.

Los fanáticos definitivamente conocerán más a Burnet esta temporada, y aunque no puede revelar detalles, está emocionado de mostrar diferentes lados del personaje.

“Como ya puedes ver, obviamente hay una química muy fuerte entre Rebecca y Charlie”, dice. «Creo que eso desarrolla los personajes de ambos. Ella se vuelve un poco más tridimensional, lo que luego te permite aprender más sobre él. Eso es realmente lo que impulsa su personaje y su historia. Estoy aquí para servir a esa historia. Además, él tiene un conjunto natural de habilidades necesarias que pueden llevarlo al mundo de M-Tex, lo que involucraría a los otros personajes, y quién sabe dónde más allá de eso. Así que, naturalmente, hará la transición de su burbuja al esquema más amplio de las cosas».

A medida que su papel crece, Burnet tiene una figura de apoyo clave en su vida: su buen amigo y superfan de “Landman”. Arnold Schwarzeneggercon quien se hizo cercano mientras filmaba “FUBAR”.

“A lo largo del camino en este trabajo, puedes conocer gente interesante”, dice Burnet. «Si tienes la suerte, te mantienes en contacto. Arnold es una persona muy, muy especial. Me ha salvado en situaciones; no lo voy a decir a la ligera, y no entraré en detalles, pero cuando necesité a alguien, él estuvo ahí. Me controla todo el tiempo. Cree en mí más que cualquier otra persona con la que me haya cruzado. Me hace creer en mí mismo. Me llama para preguntarme: ‘¿Qué está pasando? ¿Cómo estás mentalmente?’ ¿En cuanto a la salud? Y su programa favorito es ‘Landman’, me llama y me envía mensajes y le encanta. Considero que esa relación es una de las cosas más maravillosas que me han pasado”.