Gusti Purbaya coronado rey del Palacio de Surakarta Hadiningrat Pakubuwono XIV

Solo, EN VIVO – Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Gusti Purbaya oficialmente coronado como Rey del Palacio de Surakarta o el título Pakubowono XIV.

Coronación Se llevó a cabo en la Ceremonia Binayangkare Keprabon en Bangsal Manguntur Tangkil en el Complejo Siti Hinggil, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Después de la ceremonia del trono, PB XIV salió primero vía Kamandungan, alrededor de las 10.54 WIB, seguido por PB.

Se vio a Gusti Purbaya vistiendo ropa de color púrpura magenta y pantalones de tela de color marrón claro y luego se dirigió a Sitii Hinggil.

«Estoy sirviendo como Sri Susuhunan en el Palacio Surakarta Hadiningrat con el título de Youta Dalem Ingkang Susuhunan Kanjeng Susuhunan Senopati en Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama, que es el decimocuarto Jumeneng», dijo Purbaya en su discurso.

SISKS Pakubuwana XIV hizo tres promesas. Prometió ejercer un liderazgo basado en la ley islámica y el derecho consuetudinario en el Palacio de Surakarta con todas sus capacidades de manera justa.

«En segundo lugar, apoyaré física y mentalmente al Estado Unitario de la República de Indonesia y serviré al país», continuó.

También prometió preservar la cultura javanesa heredada de la dinastía Mataram, especialmente de los reyes del Palacio de Surakarta.

Anteriormente, presidente del Comité Jumenengan, Dalem Nata Bhinayangkare pakubuwono XIV, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani dijo que se habían preparado en detalle una serie de etapas tradicionales de acuerdo con los estándares y condiciones del período de luto.

«Así que más tarde Sinuhun realizará una procesión tradicional en Probo Suyasa, luego caminará hacia Kamandungan desde Kamandungan hasta Siti Hinggil», explicó GKR Timoer, el viernes 14 de noviembre de 2025.

«A partir de ahí, hablará o jurará para declarar que se metió en el prabon, se sentó un rato en el banco y luego caminó hacia el coche», continuó.

En la procesión de carnaval, Gusti Purbaya caminó desde Ngajeng Sasana Sumewa a través de la Plaza Norte, Gladag, Telkom, Loji Wetan, la intersección de Baturana, la intersección de Gemblengan, Kusumasari hasta que regresó a la actuación. Después del carnaval, Sinuhun regresó al kedaton vía Kamandungan, Srimanganti y Prabasuyasa.