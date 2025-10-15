Gustavo Dudamel LA Phil Gala: Chris Martin, Alejandro Iñárritu

Gustavo Dudamel celebró sus 17 años dirigiendo el LA Phil el martes por la noche con Gustavo’s Fiesta, un concierto de gala y una cena posterior en el Walt Disney Concert Hall que recaudó más de $5 millones para la orquesta y su programa de Iniciativas Comunitarias y de Aprendizaje.

La lista de invitados incluida. cris martin, Alejandro Iñárritu, LL Cool J, La estrella de “The Pitt”, Supriya Ganesh, helen caza, Arroyo y Drew Scott de la «Hermanos de propiedad».

La velada marcó el comienzo del último capítulo de Dudamel como director musical y artístico de LA Phil antes de tomar oficialmente el mando de la Filarmónica de Nueva York en septiembre de 2026.

«Estoy muy agradecido», dijo Dudamel al inicio del concierto, y agregó: «Cuando era niño sólo tenía un sueño, jugar con mis amigos. No tenía ninguna ambición. No tenía ninguna ambición de salir de Barquisimeto». [in Venezuela]mi ciudad natal, y mi conducta… Mi sueño era salir de la escuela, El Sístima, y ​​jugar con mis amigos y divertirme”.

Ese deseo de divertirse se extiende hasta el día de hoy, afirmó: “Ese es mi lema”.

Dudamel reflexionó sobre sus años con LA Phil, bromeando sobre las ocasiones en las que pudo haber dejado que la ira se apoderara de él. “Puedo enojarme un poco [at times] pero siempre llega al lugar divertido», dijo, volviéndose hacia la orquesta. «Siempre terminamos con una sonrisa. Nos miramos con respeto”.

Uno de los logros característicos de Dudamel es YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), que lanzó en 2007 y ahora ofrece instrumentos y educación musical gratuitos a 1.700 jóvenes. Varios de los estudiantes actuales, vestidos con camisetas negras con “Gracias Gustavo” estampado en la espalda, se unieron a la orquesta el miércoles por la noche para interpretar el final de la Sinfonía No. 9 de Dvořák, “Del Nuevo Mundo”.

“Lo que encontré aquí fue generosidad para abrir espacio a otros para que hicieran realidad sus sueños”, dijo Dudamel.

El concierto de la noche terminó con tres bises antes de que los invitados se dirigieran a una cena seguida de una fiesta de baile, donde el padre de Dudamel, el trombonista Oscar Dudamel, estuvo acompañado en el escenario por su hijo tocando el violín.

Un video tributo reproducido antes del concierto destacó la carrera de Dudamel, incluida su actuación en Coachella, múltiples premios Grammy y una divertida batalla con sables de luz con el compositor de “Star Wars” John Williams en el Hollywood Bowl. “El vínculo [Dudamel] «Lo que ha construido aquí con nosotros es imborrable», dice en parte el narrador. «Es familia. Es para siempre”.

Vea más fotos de la gala a continuación.

Oscar Dudamel, Gustavo Dudamel en la Gala de la Noche de Apertura de LA Phil celebrada en el Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner

Chris Martin, Beck en la gala de la noche inaugural de LA Phil celebrada en Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner

Gustavo Dudamel, LL Cool J en la Gala de la Noche de Apertura de LA Phil celebrada en Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner

Gustavo Dudamel, María Valverde en la Gala de la Noche Inaugural de LA Phil celebrada en el Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner

Supriya Ganesh en la gala de la noche inaugural de LA Phil celebrada en el Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner

D-Nice en la Gala de la Noche Inaugural de LA Phil celebrada en el Walt Disney Concert Hall el 14 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Michael Buckner