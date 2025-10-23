Gus Yazid y su esposa denuncian a la policía sobre presunto terrorismo a través de WhatsApp

Jacarta – El ulama de Java Oriental, Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid y su esposa, MSN, admitieron que habían amenaza de una persona desconocida (OTK) a través de un mensaje WhatsApp.

Por esta razón, su esposa denunció esta acusación a Policía Metro Jaya el 18 de octubre de 2025. Informe recibido con Número: LP/B/7484/X/2025/SPKT/Polda Metro Jaya. Hoy los dos fueron a la sede de la policía de Metro Jaya para examinar el informe.

«Hoy los investigadores sólo pidieron las cifras que aterrorizaron a mi esposa, les dije todas», dijo Gus Yazid el jueves 23 de octubre de 2025.

Gus Yazid y su esposa recibieron presuntas amenazas el sábado 18 de octubre de 2025. Se dice que varios números de WA enviaron mensajes intimidantes. Uno de ellos dijo: ‘¿Qué pasa con su marido?’ y ‘¿Su hijo quiere ser rehén?’.

Este terror, dijo, sacudió a su familia. Su esposa estaba bajo presión psicológica e incluso consultó psiquiatra.

«Mi esposa consultó a un psiquiatra y el investigador dijo que le aconsejaron que no usara las redes sociales para que no se volviera traumático», dijo.

Admitió que desconocía la figura del terrorista. Sin embargo, Gus Yazid sospecha que el terror está relacionado con uno de los contenidos de su TikTok. Gus Yazid espera que el presidente Prabowo Subianto le brinde protección. Además, admitió que participó activamente como parte del equipo ganador de Prabowo en las elecciones presidenciales.

«Entonces, después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera amenazas», dijo.