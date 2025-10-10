Gus Yahya habla sobre los estudiantes que ‘trabajan’ para construir internados islámicos: No explotación, sino…

Yakarta, VIVA – Tradición estudiantes quienes participaron en servicios comunitarios o ruanos en la construcción del internado islámico se convirtieron en el centro de atención del público después del colapso del edificio de la sala de oración de tres pisos en el internado islámico Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental.

Lea también: La ley que prohíbe abandonar las oraciones del viernes sin un motivo justificado por la Sharia



En medio de una gran discusión sobre el papel de los estudiantes de internados islámicos en los proyectos de desarrollo de los internados islámicos, el presidente general de la junta ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya, enfatizó que esto no era una forma de explotación.

Según Gus Yahya, la participación de los estudiantes en el servicio comunitario es parte de la tradición de educación del carácter en los internados islámicos que inculca valores. cooperación mutua y devoción. Subrayó que la tarea de los estudiantes es ayudar, mientras que el trabajo principal lo siguen haciendo los artesanos.

Lea también: Cinco datos sobre las atletas de gimnasia israelíes que afirman que competirán en Yakarta



«Los santri tienen tres cosas principales, a saber, tholabul ilmi, tazkiyatun nafs y jihad fi sabilillah. Por lo tanto, las actividades en los internados islámicos no sólo consisten en aprender a llenar el cerebro con conocimiento, sino también en entrenarse en el servicio, limpiar el alma y brindar servicio con intenciones sinceras», dijo Gus Yahya. NO en línea.



Presidente General de Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Lea también: MUI pide al gobierno que impida al contingente israelí de gimnasia artística competir en Yakarta



Evaluó que el servicio comunitario del santri está en línea con la cultura de cooperación mutua en la sociedad indonesia que ha estado arraigada durante mucho tiempo.

«Cuando se trata de servicio comunitario, es lo mismo que en el pueblo, limpiar las alcantarillas también es servicio comunitario. ¿Se considera emplear gente del pueblo?» dijo después de la actividad de inicio del Día de Santri en el edificio PBNU, Kramat, en el centro de Yakarta, el viernes (10/10/2025).

Además, Gus Yahya explicó que el desarrollo en el entorno del internado islámico se llevó a cabo en beneficio de los propios estudiantes, como la construcción de madrasas para actividades de aprendizaje o dormitorios donde vivían.

«Construir un edificio para una madrasa es para sus actividades de aprendizaje. Construir habitaciones también es para su propia residencia. Por lo tanto, se trata de una cuestión de tradiciones de internados islámicos, no de emplear estudiantes», explicó.

Enfatizó que los internados islámicos no son instituciones comerciales que buscan ganancias, sino más bien instituciones educativas basadas en la devoción y la sinceridad.

«De hecho, este es un ejemplo de cómo enfrentamos juntos los tiempos y los desafíos uniéndonos y trabajando juntos», concluyó.

Jefe Adjunto MUI: La cultura de los estudiantes que pintan edificios en los internados islámicos existe desde hace mucho tiempo.