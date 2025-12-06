Gus Yahya explica los problemas de PBNU a Kiai Sepuh en Ponpes Tebuireng Jombang y trae una bolsa llena de documentos

Jombang, VIVA – Presidente PBNU KH Yahya Cholil Staquf proporcionó aclaraciones o explicaciones a kiai viejo en el internado islámico TebuirengJombang, Java Oriental, relacionado con el caos en PBNU.

«Los ancianos, los ancianos me llamaron y vine. Cualquier cosa que me pregunten, estoy listo, cualquier cosa que me pregunten, estoy listo para responder», dijo el sábado en el internado islámico de Tebuireng, Jombang.

Gus Yahya Dijo que su llegada al internado islámico de Tebuireng Jombang también fue para atender una llamada del anciano kiai. También estuvo acompañado por varios administradores de PBNU.

También preparó documentos para proporcionar aclaraciones a los ancianos kiai. Había una bolsa llena de documentos.

Presidente General de PBNU, KH Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya

Espera que los resultados de esta reunión sean un buen comienzo. También espera que este problema pueda resolverse lo antes posible.

«Esperemos que esto pueda ser el comienzo de una solución», afirmó.

Mientras tanto, uno de los Rais Syuriyah PBNU KH Mohammad Nuh dijo que estaba presente para seguir las instrucciones de Rois Aam y el diputado Rois Aam que habían sido invitados al evento en el internado islámico de Tebuireng en Jombang.

Sin embargo, debido a que tenían un evento y una actividad en el internado islámico de Tebuireng, se le pidió que asistiera.

«Mi trabajo es transmitir lo que está sucediendo. El foro es ciertamente muy bueno y un seguimiento de la reunión en (el internado islámico Al Falah Ploso, Kediri Regency) Ploso hace unos días, buscando las mejores soluciones alternativas», dijo.

Añadió que para Syuriah PBNU, las decisiones que se habían tomado y discutido dentro de la organización se habían completado. El contexto es que hay errores y sanciones.

«El contexto es que hay errores y sanciones, no hay disputas individuales y por los errores se dan sanciones», dijo.

También agregó que Rois Aam de PBNU también había explicado esto en una reunión en PWNU East Java hace varios días. A la reunión también asistieron los mayores.

Mientras tanto, a la reunión en el internado islámico de Tebuireng, Jombang, dijo, también asistieron ancianos y personas mayores. Proporcionan información. Se espera que en el futuro, por pequeña que sea la oportunidad, si es por el bien de NU, se le dé seguimiento.