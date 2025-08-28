Gus Yahya disculpa las leyes académicas pro-Israel Peter son la velocidad

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta Ejecutiva Nahdlatul Ulama (Pbnu) Yahya Cholil Staquf transmitió una disculpa al público por una invitación a los académicos de los Estados Unidos, Peter Berkowitz, quien tiene antecedentes sionistas.

Gus Yahya Explicar la invitación es una forma de error debido a la falta de precisión en el proceso de selección de informantes.

«Pido disculpas por el error al invitar a Peter Berkowitz sin tener en cuenta su origen sionista. Esto sucedió únicamente por mi falta de clasificar en la realización de selección e invitados a los oradores», dijo Gus Yahya en Yakarta el jueves.



Presidente de PBNU KH Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya en la oficina de Yakarta PBNU

Gus Yahya enfatizó la actitud de PBNU hacia la lucha del pueblo Palestina nunca cambió. PBNU continúa apoyando completamente la independencia y la soberanía palestina como un país independiente.

«PBNU apoya la lucha del pueblo palestino para tener un país independiente y soberano», dijo.

Además, PBNU también condenó explícitamente varios actos de violencia y ataques brutales llevados a cabo por el gobierno Israel contra civiles en Gaza.

«Yo y Pbnu condenamos las brutales acciones genocidas tomadas por el gobierno israelí en Gaza», dijo Gus Yahya.

PBNU, dijo, pidió a todas las partes, tanto a nivel nacional como internacional, que trabaje duro para detener el genocidio en Gaza y buscar una paz justa y sostenible.

El nombre de Peter Berkowitz apareció después de llenar el evento en la Universidad de Indonesia. Luego, la comunidad lo protestó debido a una formación muy vocal en el apoyo al genocidio de Israel para Palestina.

De varios artículos que escribió, Berkowitz consideró el colonialismo de Israel contra Palestina como el derecho a defenderse. De hecho, también propuso la transferencia de gazanes al Sinaí que estaban en el territorio egipcio.

Mientras que en relación con PBNU, Peter Berkowitz fue invitado a convertirse en uno de los oradores en la Academia Nacional de Liderazgo Nahdlatul Ulama (AKN NU).

AKN NU es la mayor regeneración de PBNU a la que asistieron docenas de participantes seleccionados y los oradores internacionales presentados. El objetivo es que los mejores cuadros de Nu comprendan el mapa geopolítico global y puedan navegar por la dirección de la lucha de Nu en el futuro,

NU será diseñado como un programa intensivo para imprimir futuros líderes de NU a nivel nacional. Los participantes estarán equipados con conocimiento estratégico sobre actores globales, áreas importantes del mundo, para cuestiones internacionales que son relevantes para la posición de Indonesia y NU en la constelación global. (Hormiga)