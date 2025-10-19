Gus Yahya dice que Santri está enojado con Trans7 debido al ataque de identidad

Surabaya, EN VIVO – Presidente General de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya destacó la fuerte reacción y enojo de los estudiantes hacia la transmisión Trans7 no solo porque internado Lirboyo o NU como organización fueron acosados, pero más que eso debido a la protesta hubo ataques al grupo. identidad.

«En el décimo Día de Santri de 2025, recibimos un regalo bastante amargo de una transmisión de una estación de televisión nacional, pero en realidad hay sabiduría en ello para todos nosotros, porque esto nos hace a todos conscientes de enfatizar la necesidad de fortalecernos juntos para enfrentar los desafíos», dijo Gus Yahya en la actividad de inicio del Día Nacional de Santri (HSN) de 2025 en la Universidad Nahdlatul Ulama de Surabaya (Unusa), el domingo 19 de octubre. 2025.

«Cuando ayer hubo una transmisión atacando a los internados islámicos en una de las estaciones de televisión, muchos de los amigos de los estudiantes se ofendieron y pensé que estaban enojados, porque yo también estaba enojado, creo que mucha gente también estaba enojada, por lo que realizaron manifestaciones en todas partes», añadió.

Ilustración de estudiantes del internado islámico de Lirboyo

Gus Yahya volvió a enfatizar que la protesta y la ira generalizadas se debían a ataques a grupos de identidad, grupos que se formaron debido a las mismas características fundamentales de valores firmes y profundamente creídos.

«¿Java o Madura? Madura, bueno, ese es un grupo de identidad. ¿NU o no NU? NU, significa que NU es un grupo de identidad. Este grupo de identidad tiene grupos que se unen debido a características fundamentales en la vida de las personas», dijo Gus Yahya.

Según él, Indonesia como país pluralista tiene muchos grupos de identidad basados ​​en etnia, religión, raza o etnia e incluso clase. De modo que los ataques a grupos identitarios realmente dañan el sentido de unidad nacional.

«Como una nación, no debemos atacarnos ni degradarnos unos a otros entre los grupos identitarios existentes. No debe haber ninguna actitud despectiva hacia ningún grupo identitario porque el impacto podría desencadenar divisiones», subrayó.

Dio el ejemplo del matrimonio como forma de unidad en la diversidad.

«Las parejas casadas definitivamente aspiran a estar unidas, pero estar unidas no significa que no haya diferencias o problemas. Incluso si las verduras no son lo suficientemente saladas, puede ser un problema, pero no hagan de las diferencias una razón para separarse», dijo.