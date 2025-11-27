Gus Yahya despedido, la gestión de PBNU ahora en manos de Rais Aam

Jacarta – Jefe de la Junta Ejecutiva de Syuriyah de Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna dijo que el liderazgo del PBNU ahora está en sus manos Rais Aam.

Así lo transmitió Sarmidi en respuesta a la circular de despido Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya del departamento Presidente de PBNU.

«Durante la vacante del cargo de Presidente General, los líderes Kiai Afifudin y Kiai Tajul Mafakhir dijeron en una circular que el liderazgo del PBNU estaba completamente en manos de Rais Aam como máximo líder del PBNU», dijo en una conferencia de prensa en el Hotel Sultan, en el centro de Yakarta, el jueves 27 de noviembre de 2025.

Sarmidi explicó que esta decisión duró hasta el nombramiento del presidente general interino en sustitución de Gus Yahya.

«Más adelante habrá reuniones en la PBNU en las que se determinará el presidente en funciones», dijo.



Jefe de la Junta Ejecutiva Syuriyah de Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna

En esa ocasión, Sarmidi enfatizó que la carta circular de PBNU número 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 sobre la destitución de Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya del Presidente General de PBNU era válida y válida.

En la carta, se dice que Gus Yahya ya no será el presidente general de PBNU a partir del miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 00.45 WIB.

«La carta firmada por KH Afifuddin Muhajir (diputado Rais Aam) y KH Tajul Mafakhir (Katib Syuriyah) es válida. Con esta carta, Gus Yahya ya no es presidente general», dijo Sarmidi.