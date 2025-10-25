Gus Van Sant habla sobre ‘Dead Man’s Wire’ y River Phoenix Memories

Gus Van Sant todavía se está moviendo.

«Creo que muchas de las películas que he hecho, incluso sin querer, se han basado en cosas reales», dice Van Sant con su familiar mezcla de eufemismo y curiosidad. «Supongo que es un género. Siempre me ha atraído lo que hace que la gente haga lo que hace».

En “Dead Man’s Wire”, la última película de Van Sant, que se estrenó en el Festival de Cine AFI el sábado, esa fascinación se electrifica, literalmente. El drama histórico sobre crímenes reales, basado en el caso de rehenes de Tony Kiritsis en la vida real en 1977, se desarrolla como una olla a presión entre la desesperación y el espectáculo.

«Cuando leí el guión», recuerda, «había enlaces incrustados en él; podías hacer clic en ellos y escuchar las llamadas reales al 911. Tony hablaba tan rápido, como Scorsese drogado por la cocaína, haciendo chistes y perdiendo los estribos. Pensé: ‘Este es un personaje increíble'».

Las palabras de Van Sant transmiten una emoción silenciosa, el sonido de un autor que ha pasado una carrera equilibrando la empatía y el peligro. Desde “Drugstore Cowboy” y “My Own Private Idaho” hasta las nominadas al Oscar “Good Will Hunting” y “Milk”, nunca ha perseguido un solo género; sólo el comportamiento humano.

«La historia tenía esa extraña energía de tormenta», comparte. “Nos estábamos reuniendo en Soho House y el productor dijo: ‘Tenemos que empezar a rodar en Louisville en dos meses’. Eso fue lo más atractivo: simplemente salir a la carretera como Huckleberry Finn”.

Van Sant, que ahora tiene 73 años, siente nostalgia cuando habla del caos creativo. «Lo mejor del cine sigue siendo el accidente», afirma. «A River Phoenix le encantaba cuando sucedía algo inesperado en el set. Cobraba vida en esos momentos: podía sentir a su personaje reaccionar en tiempo real».

Ese recuerdo perdura, al igual que el de las máquinas de niebla en los Oscar de 1998 que lo enfermaron físicamente, mientras que “Good Will Hunting” (1997) perdió la mayoría de sus premios ante “Titanic”.

“Ahora soy alérgico a la niebla escénica”, dice riendo. «Así que nunca lo uso en el set».

Han pasado siete años desde su última película teatral (“No te preocupes, no llegará lejos a pie”), pero Van Sant está de regreso con una historia que hace eco de su fascinación por la verdadera tragedia y el absurdo estadounidenses: un director atraído, como siempre, por el borde desigual entre la empatía y la obsesión.

Con «Dead Man’s Wire», Van Sant ofrece su trabajo más fascinante y cargado desde «Milk». La película vibra con la energía inquieta que definió sus obras maestras de principios de la década de 1970, al tiempo que muestra una madurez agudizada en tono y control. Skarsgård ofrece la mejor actuación de su carrera, fundamentando la volatilidad de Tony Kiritsis con destellos de humor y angustia, mientras Dacre Montgomery y Colman Domingo ofrecen actuaciones ricamente texturizadas. ¿Caballos oscuros para los Oscar? Por supuesto. Pero eso no significa que no deba considerarse. En particular, la dirección de Van Sant es a la vez íntima y explosiva, enmarcando el caos con empatía, permitiendo al público sentir el pulso de la desesperación detrás de cada decisión. El guión de la película, adaptado de hechos reales por el guionista novel Austin Kolodney, está impregnado de humanismo e ingenio oscuro, lo que lo sitúa como uno de los mejores del año.

En una amplia entrevista con VariedadVan Sant habla sobre su pasado, presente y futuro en la industria que ha dominado durante más de cuatro décadas.

‘El cable del hombre muerto’ Stefania Rosini SMPSP

En cuanto a tu filmografía, esto encaja con tu interés por los personajes y crímenes de la vida real.

Sí, eso creo. Muchas de mis películas, incluso las de ficción, se basan en algo del mundo real: una noticia o un artículo. “Drugstore Cowboy”, “Elephant” y “Last Days” surgieron de ese impulso. No se trata de un “verdadero crimen” como la televisión, sino de lo que hace que alguien actúe de cierta manera: esa pregunta dentro del crimen.

¿Cómo te decidiste por Bill Skarsgard ¿Para Tony y Dacre Montgomery para Richard?

Probablemente el casting fue tan importante como el guión. Un fin de semana estuve en un spa, escuchando música ambiental, tratando de decidir si debía lanzarme a este proyecto de inmediato; teníamos que comenzar a filmar en noviembre. Siempre quise trabajar con Bill. Le había ofrecido papeles antes de que eso no sucediera. Tiene una carrera fascinante: películas de terror, sí, pero es como Lon Chaney, el hombre de las mil caras. También es 10 años más joven que el Tony real, lo que lo hizo interesante.

Conocí a Dacre por su cinta de audición para «Stranger Things». Es una de esas cintas legendarias que pasan los actores: iluminación perfecta, líneas de ojos perfectas. Al principio ni siquiera vi el programa, solo sus escenas. Se sentía nuevo, impredecible y eso era lo que necesitaba la película.

Y Colman Domingo como DJ de radio: es una elección muy inspirada.

De hecho, modelamos ese personaje a partir del DJ de «The Warriors». Eso estaba en el guión. Hicimos pasar a algunos actores antes de que Colman subiera a bordo. Estaba trabajando con nuestro productor, Cassian Elwes, en otro proyecto y dijo: «Me encantaría trabajar con Gus». Era perfecto: su presencia fundamenta la película.

Los fanáticos siempre preguntan si alguna vez volverías a visitar “Drugstore Cowboy”.

De hecho, hay guiones que escribió el mismo escritor: James Fogle. Había cuatro diferentes, y uno de ellos se llama “Satan’s Sandbox”, que creo que James Franco quería hacer, pero ese era el que prefería. Está ambientado en la prisión de San Quintín. Y de hecho, cuando lo conocimos e hicimos la película, él estaba en la Penitenciaría Estatal de Walla Walla en el estado de Washington, por lo que contó algunas historias cuando estaban fuera de prisión, como “Drugstore Cowboy”, cuando corrían, vendían y robaban drogas. Entonces hay otros, sí, hay otros que existen.

River Phoenix fue muy prolífico en su trayectoria cinematográfica. Definitivamente es una de las razones principales por las que yo mismo me enamoré de las películas. ¿Con qué frecuencia se te pasa por la cabeza?

Quiero decir, pienso en él todo el tiempo: hay una foto suya en la pared. Era como, ya sabes, un gran colaborador. Y solo hicimos esa pieza, y estábamos planeando: él planeaba estar en lo que resultó ser «Milk». Pero eso no sucedió hasta más tarde, antes de morir, así que estábamos hablando de un proyecto. Pero sí, fue muy espontáneo. Le encantaba improvisar. Esa era su cosa favorita. Y no creo que tuviera que, necesariamente, dependiendo de con quién estuviera trabajando, salirse de la página e improvisar. Probablemente no era el tipo de películas que estaba haciendo; estaba haciendo piezas tradicionales que estaban prácticamente seguras en Hollywood. Ya sabes, estaba haciendo piezas tradicionales, eso es lo que le ofrecieron.

Y en ese ambiente, no estás haciendo una película como, ya sabes, como si mencionaras a Scorsese, donde improvisan escenas enteras. Y cuando lo hicimos, descubrió que me gustaba, ya sabes, que estaba bien si hacía algo durante unos cinco minutos que ni siquiera estaba en el guión, porque entonces podía investigar cosas y podía sentirse muy abierto sobre lo que estaba interpretando. Así que fue algo mágico, que le gustara y no hubiera podido hacerlo. Así que estaba muy entusiasmado con esto, porque normalmente no lo hacía.

No lo sé, hay muchas cosas. Su educación fue tal que realmente no tenía mucha historia del cine conectada a sus bancos de memoria. Fue educado en casa, por lo que no recibió mucha enseñanza sobre la guerra. Su educación en casa no consistió en ninguna guerra. Entonces personajes como el general MacArthur no estaban en su mundo; no sabía quiénes eran. Y luego, a la inversa, no sabía qué era el humor. No supo qué era un chiste entre comillas hasta los nueve años, dijo.

Lo descubrió porque iba a una escuela tradicional, una escuela pública, y los niños contaban chistes. Era una época en la que a los niños les encantaban las bromas. No sabía cuáles eran; eran como algo extraño para él. Tampoco tenía una sonrisa, algo que la gente no necesariamente sabe. Él me dijo eso, dijo: ‘Bueno, no tengo una sonrisa’. Y yo dije: ‘Estás bromeando’. Y luego sonrió y me mostró su sonrisa, y dije: ‘Oh, sí, no veo esa sonrisa en tus películas’.

Así que tenía algo interesante: para una estrella de cine, una interesante ausencia de ese tipo de sonrisa gigante. Pero mientras tanto, era muy divertido y lo que más le gustaba era reír y contar historias.

Has sido nominado dos veces al Oscar. ¿Qué recuerdas de aquellas mañanas?

Sobre todo porque no me di cuenta de cuándo se producían los anuncios. Me desperté con un montón de llamadas telefónicas. Es el gran premio de Hollywood: se siente genial. En la ceremonia de “Good Will Hunting”, revelaron este enorme barco Titanic y la niebla se extendió por todas partes. Me enfermé tanto sentado allí que juré que nunca volvería a usar niebla en mis sets.

Se habla mucho de la “muerte” del cine. ¿Crees eso?

De nada. Las películas siempre siguen la tecnología, desde las Nickelodeon hasta los iPhone. Lo que importa es el encuentro, esa experiencia comunitaria. La forma de arte no está muriendo; simplemente está cambiando. Las mejores películas de los años 20 fueron milagros porque nadie sabía todavía qué era el cine. Estamos en otro de esos períodos de descubrimiento.

¿Podemos esperar otra película pronto? ¿O tendremos que esperar otros siete años?

Eso espero. Hice el proyecto Gucci y seis horas de “Feud”, así que no he estado inactivo. Hay cientos de ideas: archivos digitales llenos de ellas. Algunos podrían tardar décadas, como lo hizo “Milk”. Pero están ahí, esperando.