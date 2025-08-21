Gus Van Sant en ‘Dead Man’s Wire,’ Perder ‘Fifty Shades of Grey’

Gus Van Sant tiene algo para los extraños.

Desde «Drugstore Cowboy» hasta «Mi propio Idaho privado» hasta «Good Will Hunting» (sigue siendo el mayor éxito de su carrera), a Van Sant le gusta convertir su cámara en las prostitutas y los adictos, los estafadores y solitarios que la sociedad pasa por alto. Cuanto más marginado sea alguien, más Van Sant se siente atraído por ellos.

«Me relaciono con ellos», dice Van Sant. “Las historias sobre un individuo versus un sistema completo son solo

Algo a lo que respondo emocionalmente «.

«Dead Man’s Wire», la última película de Van Sant, trata sobre un tipo de baja y saliente que ha sido jodido por los poderes que son. Ambientada en 1977, cuenta la verdadera historia de Tony Kiritsis (interpretada por Bill Skarsgård), un aspirante a desarrollador de bienes raíces que se queda atrás en los pagos de su hipoteca y decide tomar a su corredor como rehén.

«Es una persona que salió completamente de los rieles», dice Van Sant.

En la vida real, el enfrentamiento de 63 horas de Kiritsis con la policía, durante el cual conectó el hocico de una escopeta aserrada de calibre 12 a la parte posterior de la cabeza del corredor, se convirtió en una sensación de medios, y transfiaba a los espectadores que sintonizaban en parte para ver si un desencadenante sería arrastrado a la televisión en vivo.

«Al principio, se sintió como una pieza de época», dice Van Sant. «Pero como estábamos en la preproducción, Luigi Mangione disparó a ese ejecutivo de atención médica, y me hizo darme cuenta de que estamos contando una historia que también está sucediendo hoy».

Van Sant tenía una conexión más personal con la historia, que tiene lugar en Indianápolis, Indiana, y fue filmada en Louisville, Kentucky, la ciudad natal del director. «Entendí estos personajes», dice. «Se parecen a las personas con las que crecí. Mi familia tenía antecedentes de ser empresarios del Medio Oeste. Mi abuelo y mi padre y mi tío eran vendedores. Sé cómo es esa vida. Incluso las ciudades de esa región tienen una calidad de pueblo pequeño, y hay una especie de deslocación que viene con estar en el medio del país».

La película está impulsada por la indignación explosiva de Kiritsis sobre cómo sus prestamistas han frustrado sus ambiciones para desarrollar una propiedad y darse cuenta del sueño americano. Van Sant puede haberse relacionado con los antecedentes del personaje, pero temperamentalmente parece muy alejado de su sujeto; Hay una timidez para él, responde preguntas cuidadosamente, pero tímidamente, y una gentileza. Robin Williams, quien coprotagonizó «Good Will Hunting», una vez lo etiquetó «El hombre más suave de Hollywood».

«Bueno, en comparación con él, tal vez», dice Van Sant. «No había nada suave en Robin».

«Dead Man’s Wire» es la primera característica de Van Sant en seis años, un lapso que atribuye a dirigir la serie 2024 FX «Feud: Capote vs. The Swans», así como una colección de cortometrajes para Gucci.

«No me di cuenta de cuánto me perdí [feature filmmaking] Hasta que pude sentarme y comencé a trabajar en esto «, dice.» Es solo un juego diferente. Es para una audiencia diferente, y es un negocio diferente «.

Al igual que muchas de las películas más famosas de Van Sant, «Dead Man’s Wire» es una producción independiente. Fue financiado fuera del sistema de estudio y costó menos de $ 15 millones, una fracción del presupuesto de un éxito de taquilla.

«Los estudios solo están realmente interesados ​​en enormes películas de comités que están diseñadas para ganar mucho dinero, se han apoderado de la industria», dice.

Van Sant es un favorito de la escena de la casa de arte, haciendo películas líricas y formalmente atrevidas como «Elephant» y «Gerry» de 2003, así como dramas de prestigio, como «Milk» de 2008, que compiten por los Oscar. Pero ha coqueteado con dirigir más proyectos escapistas. En los años 90 fue lanzado al hacer una película de «Gi Joe». «Tenía un poco de derecha inclinado, lo que me asustó», dice.

Y Van Sant hizo campaña para dirigir 2015 «Cincuenta tonos de gris«, Filmando una secuencia humeante con Alex Pettyfer como el multimillonario obsesionado con BDSM Christian Gray para mostrarle al autor El James cómo manejaría el material. No aterrizó el concierto, y Jamie Dornan obtuvo el papel principal.

«No encajaba en su idea de lo que quería hacer», dice Van Sant. «Es una novela de sexo completa, pero

El autor tenía la intención de no tener mucho sexo en él. Ella quería una película que fuera mucho

más casto que la novela «. (Un portavoz de James disputa que quería la película

tener menos sexo que los libros).

Y otros proyectos pasaron Van Sant por. Entrevistó para «The Twilight Saga: Breaking Dawn» de 2011, pero fue rechazado. En varios puntos, Van Sant estaba unido para adaptarse «Montaña en ruido«Y» Call Me By Your Name «para la pantalla, solo para seguir adelante después de no dejar de despegar los proyectos. En el caso de» Brokeback Mountain «, el romance gay ganador del Oscar que hizo Ang Lee con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal interpretando a los amantes del vaquero, el obstáculo más grande estaba lanzando.

«Estaba registrando con Matt Damon, Brad Pitt, Leo DiCaprio, y todos dijeron: ‘Tal vez no'», dice sobre las listras A que estaban incómodas con el material. «Lo vi como una película muy austera que realmente estaba establecida en la gama, más en línea con la historia original de Annie Proulx».

El 2 de septiembre, «Dead Man’s Wire» se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. Es el mismo lugar Van

Sant debutó «My Own Private Idaho», que ganó un premio de actuación por River Phoenix y fue aclamado

como una obra maestra. «Incluso Cowgirls Get The Blues» también debutó en Venecia, pero no ganó nada y

Obtuvo críticas mordaces. Van Sant sabe que es un riesgo para contar historias no convencionales; No todos lo aprecian cuando te niegas a jugar a lo seguro.

«Es mejor cuando las películas son bien recibidas», dice. «Pero no me enojo demasiado. Tampoco

Manténgase demasiado dejado cuando es una gran revisión. Bueno o malo, es solo la opinión de alguien.