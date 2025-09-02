Gus Van Sant en ‘Dead Man’s Wire’ en Venecia

Colman Domingo hizo tiempo en su apretada agenda para aparecer brevemente en Gus Van SantEl nuevo thriller de rehenes «Dead Man’s Wire» porque se sintió atraído por el tema oportuno de la película. La película del set de 1977 se basa en la verdadera historia de Tony Kiritsis, un desarrollador de bienes raíces que tomó a su corredor como rehén después de quedarse atrás de sus pagos hipotecarios. Bill Skarsgård interpreta a Kiritsis, un paria social que siente que ha sido jodido por los poderes que son.

«Se trata de un hombre que siente que no tienen recursos ni ninguna agencia en el mundo», dijo en Festival de Cine de Venecia Durante la conferencia de prensa oficial. «Necesitamos contar historias como esa una y otra vez porque esto es exactamente lo que sucede cuando las personas están en contra de la pared. Podemos prevenir cosas como esta examinando realmente a estas personas como seres humanos».

«Dead Man’s Wire» se estrenará en competencia en el Festival de Cine de Venecia el martes. Skarsgård se perdió la conferencia de prensa debido a los conflictos de programación. Sin embargo, sus coprotagonistas Domingo, Myha’la, Cary Elwes y Cassian Elwes asistieron a hablar sobre la película.

«Estamos filmando una película en Australia en este momento», dijo Cassian Elwes. «Los productores están preocupados por dejarlo ir. Pero no es por falta de entusiasmo».

En un entrevistarse con Variedad Antes de Venecia, Van Sant dijo que se siente atraído por hacer películas sobre extraños, habiendo dirigido previamente películas como «Cowboy de farmacia», «My Own Private Idaho» y «Good Will Hunting».

«Me relaciono con ellos», dijo Van Sant. “Las historias sobre un individuo versus un sistema completo son solo

Algo a lo que respondo emocionalmente «.

Aunque la apasionante historia real detrás de «Dead Man’s Wire» ocurrió en la década de 1970, Van Sant la ve tan oportuna como siempre, considerando el tiroteo de Luigi Mangione del ejecutivo de atención médica en diciembre pasado. «Me hizo darme cuenta de que estamos contando una historia que también está sucediendo hoy», dijo Variedad.

En la conferencia de prensa, Van Sant elaboró ​​sobre la relevancia del tiroteo mangionario, así como las recientes elecciones presidenciales. «Están sucediendo cosas que están encajando en nuestro propio proyecto. Pensamos: ‘¿Es bueno o malo?’ Fue interesante ”, dijo. «Seguimos contando nuestra historia. Probablemente nos afectó cuando lo logramos, pero no cambiamos nada».