Gus Salam sugiere una institución consultiva sobre la sharia para fortalecer a NU en el futuro

Jacarta – El cuidador del internado islámico Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shoib enfatizó que Nahdlatul Ulama (NO) requiere instituciones colectivas para convertirse en institución uno duro. tipo de Asamblea Deliberación sobre la Sharia.

«Actualmente, NU necesita una institución colectiva para convertirse en una institución resistente a varias posibles intervenciones. NU se ve arrastrado a un vórtice de ciertos intereses. El término que se puede describir fácilmente es algo así como el Consejo Consultivo Syuriah», dijo en un comunicado recibido el sábado 10 de enero de 2026.

El hombre conocido familiarmente como Gus Salam añadió que el Consejo Consultivo Syuriah está formado por un número de ulemas que dirigen colectivamente NU durante un período, y su liderazgo se nombra por turnos cada año hasta que se completa en un período de cinco años.

«El Consejo Syuriah puede formular un liderazgo tanfidziyah dentro de un período decidido en el Congreso de NU. ¿Por qué esta idea es una nueva forma de ver la sostenibilidad institucional de NU? Porque NU lo necesita», dijo.

Gus Salam enfatizó que hay varias prioridades que pueden usarse como una base sólida para la sostenibilidad de las instituciones de NU en el formato de la Asamblea Consultiva de la Sharia. En primer lugar, como institución independiente, NU tendrá una estructura que restablezca la función de la Sharia como supremacía de una institución más independiente, capaz de diferenciar entre actitudes individuales y actitudes institucionales.

«Del mismo modo, la necesidad de que las decisiones religiosas de la Sharia tengan un poder legítimo porque se convierten en una opinión común», afirmó.

En segundo lugar, continuó, el control institucional. El Consejo Consultivo de Syuriah tendrá más objetividad en el control institucional de NU que lleva a cabo tanfidziyah.

«No hay más cuestiones individuales, no más cuestiones de gustos y disgustos personales, no más individuos dominantes, no más partidos que prioricen a ciertos individuos por intereses personales o de ciertos grupos», dijo Gus Salam.

En tercer lugar, la coherencia de la sostenibilidad. Actualmente, dijo Gus Salam, el desarrollo de NU requiere continuidad del orden en todos los sectores.

Cuarto, continuó Gus Salam, guardián de la autoridad institucional. Con la existencia del Consejo Consultivo Syuriah, ya no es necesario que un consejo tahkim actúe como institución de resolución de problemas.

Porque, continuó, el Consejo Consultivo de la Sharia, a través de un liderazgo colectivo, puede mantener deliberaciones que puedan decidir los problemas entre los partidos dentro de NU y aquellos que violan las reglas institucionales o de la sharia.