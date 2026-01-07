Gus Salam se considera apto para dirigir PBNU, esta es la razón

Jacarta – Presidente de la Institución Educativa (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NO) Papúa, Rasyid T Mayang evaluó al cuidador del internado islámico Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang KH Abdussalam bin Shohib Bishri o Hola gus más adecuado para liderar NU, cambiar el régimen PBNU En este momento.

Esta es una solución para poner fin al conflicto dentro de PBNU. Rasyid dijo que la persona adecuada para dirigir PBNU era alguien que tuviera la autoridad para fundar NU.

«Para mí, reemplace al actual líder del PBNU, antes de que sea demasiado tarde. NU debe acercarse nuevamente, incluso el liderazgo de NU se devuelve a la dzurriyah fundadora para que se administre adecuada y correctamente de acuerdo con la herencia del conocimiento, la espiritualidad, la base del espíritu, las enseñanzas y el ejemplo. Sin embargo, esto no significa que NU pertenezca y sea dirigido por una dinastía», dijo Rasyid en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Por otro lado, también lamenta el prolongado conflicto dentro del PBNU que involucra a la élite dirigente. De hecho, dijo, la salida a través del Congreso ha estado claramente orientada desde hace mucho tiempo.

«Aunque personalmente sigo votando por la MLB, forzándola a terminar porque el conflicto y el daño son demasiado profundos para NU, y (la moción) ya no cree en PBNU», dijo.

Líder del LP NU Papúa, Rasyid T Mayang

Rasyid admitió que el conflicto fue muy doloroso, especialmente cuando se consideró que PBNU ignoraba a los activistas de NU en Papúa que habían estado luchando por expandir la existencia de Jam’iyyah en un área con serios desafíos geográficos, sociales y políticos. PBNU, según él, se centra demasiado en la administración y la burocracia, pero ignora la complejidad de la predicación de NU en Papúa.

También reveló que una de las razones para apoyar a Gus Salam fue su introducción a la personalidad e integridad de Gus Salam, que consideraba maduro, conocedor y firmemente arraigado en la tradición del internado islámico y el linaje del fundador de NU.

«¿Por qué Gus Salam? Conocí y entendí su personalidad cuando lo conocí personalmente en Surabaya, el resto se comunicó a través de plataformas de redes sociales. De las cualidades personales de Gus Salam, llegué a la conclusión de que las grandes personas no se producen por la facilidad, el placer y la comodidad. Sino que se forman a partir de dificultades, desafíos y sacrificios», añadió.