Gus Salam explica los 6 principios de la estructura de liderazgo de NU, aquí está el contenido

Jacarta – El cuidador del internado islámico Mamba’ul Ma’arif en Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib o familiarmente conocido como Gus Salam, asumió el cargo de estructurador liderazgo Nahdlatul Ulama (NO) para mantener la dignidad de los ulama y organizar la jam’iyah con sabiduría.

Gus Salam enfatizó que el documento de posición no pretendía corregir el pasado ni juzgar.

«Escribí este documento de posición en un esfuerzo por mantener la dignidad de los ulemas y mantener a NU para que siga siendo fuerte, seguro y digno en medio de los tiempos cambiantes», dijo Gus Salam en su declaración del jueves 29 de enero de 2026.

Gus Salam recordó que NU desde su nacimiento nunca tuvo la intención de ser organización puramente administrativo. NU nació como una jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, una asociación religiosa y social que depende del liderazgo de los ulama, tanto en las dimensiones científica, moral y social nacional.

«En la tradición de NU, el liderazgo no se basa en el poder, sino en el conocimiento, los modales, el ejemplo y las bendiciones. Los ulemas no son sólo administradores, sino guardianes de los valores, guías del pueblo y portadores de mandatos históricos. Por lo tanto, desde el principio, NU ha colocado a los ulemas como el eje principal de la organización», dijo.

Sin embargo, con el tiempo, dijo Gus Salam, NU se convirtió en una organización muy grande y compleja, y se enfrentó directamente a dinámicas sociales, políticas y nacionales cada vez más complicadas.

«En condiciones como ésta, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Se necesita un sistema institucional fuerte, para que la autoridad de los ulama se mantenga y la organización no se vea arrastrada al tira y afloja de intereses», afirmó.

El vicepresidente de PWNU East Java 2018-2023 dijo que existen seis principios básicos para estructurar el liderazgo de NU. La gestión institucional de NU debe basarse en principios básicos que estén en consonancia con la tradición de los internados islámicos y el espíritu de Jam’iyyah, a saber:

1. Supremacía del liderazgo de los Ulama

2. Estricta separación entre autoridades

3. La deliberación para alcanzar el consenso como principio absoluto

4. Liderazgo colectivo-colegial

5. Políticas anticooptación y antitransaccionales

6. Continuidad de la Tradición y Apertura de las Edades