Gus Mus rechaza la propuesta de Suharto de convertirse en héroe nacional

Jacarta – Junta Ejecutiva de Mustasyar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri o ratón gusrechazó el plan de concesión del título héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto por el gobierno de Indonesia.

«Al menos estoy de acuerdo en que Suharto debería ser nombrado héroe nacional», dijo Gus Mus citado en el sitio web. NO En línea, viernes 7 de noviembre de 2025.

Criticó al ‘pueblo NU’ que también propuso darle a Suharto el título de Héroe Nacional. Según Gus Mus, el «pueblo NU» que aceptó la propuesta no entendía la historia.

«Si la gente de NU se suma a esta sugerencia, significa que no entienden la historia», dijo el administrador del internado islámico Raudlatut Thalibin, en Leteh, Rembang, Java Central.



Mustofa Bisri o Gus Mus emitieron una fatwa sobre la elección de Rais Aam

Gus Mus dijo que muchos internados islámicos y ulama de NU fueron tratados injustamente durante el gobierno de Suharto.

«Muchos kiai fueron colocados en pozos, no se permitió que se colocaran placas de identificación de NU, muchos de los que recibieron órdenes de colocarlas fueron derribados por los regentes. Mi propio hermano menor, Kiai Adib Bisri, finalmente dejó el servicio civil porque se vio obligado a unirse a Golkar», dijo Gus Mus.

«La dirección de Golkar Java Central se acercó a Kiai Sahal Mahfudh y le pidió que se convirtiera en asesor de Golkar Java Central. Kiai Sahal no quería, lo vi yo mismo», añadió.

El ex PBNU Rais Aam explicó que había muchos ulemas y guerreros nacionales que tuvieron grandes servicios, pero sus familias nunca les propusieron el título de héroe.

Esto se hace para mantener la sinceridad de las buenas obras del difunto.

«Hay muchos kiai que solían luchar, pero sus familias no quieren postularse para el título de héroe. La razón es para que sus buenas obras no disminuyan ante los ojos de Alá. En otras palabras, evitan la riya'», dijo el kiai que estudió en los internados islámicos de Lirboyo y Krapyak.

La declaración de Gus Mus recuerda las muchas tragedias de violencia, intimidación e incluso asesinato, experimentadas por ulama/kiai, santri y miembros de NU durante la era del Nuevo Orden.

Según los registros de NU Online, durante las elecciones de 1971, por ejemplo, ocurrió un trágico incidente en Losarang, Indramayu, que era la base del Partido NU. Son intimidados, aterrorizados y tratados sádicamente.

La tragedia del incendio de 140 casas en Asembagus, Situbondo, Java Oriental, que se produjo antes de las elecciones de 1977. Los kiai y los residentes locales también fueron intimidados por el Nuevo Orden.