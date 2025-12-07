Gus Kautsar Sentil Ulil Abshar, que ignora el ecosistema natural dañado por la minería.

VIVA – Joven clérigo de Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Al Kautsar o quien se llama familiarmente Gus Kautsar satirizando la declaración del presidente de la junta ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla o Gus Ulil, que fue brusco con los activistas medioambientales que luchaban por la recuperación. ecosistema el inicio de bosques provocados por actividades mineras que dañan el medio ambiente.

Gus Kautsar respondió al vídeo de la antigua declaración de Gus Ulil que se volvió viral nuevamente porque se le consideraba un profesional de las actividades mineras o de extracción y parecía no importarle restaurar el ecosistema original dañado por las actividades mineras.

«Nos preocupa que los amigos de NU, Qunuts también sean como nosotros, ‘¿Es importante que piensen en regresar al ecosistema original?’. Si no usamos nuestra lógica, somos santri, especialmente si el que dice esto ya es un kyai, eso significa que entiende», dijo Gus Kautsar, quien también es el cuidador del internado islámico Al Falah Ploso, Kediri, Java Oriental, citado desde su cuenta de Instagram. @dawuh.terasgubuk

El presidente de PBNU, Ulil Abshar Abdalla o Gus Ulil en la oficina de PBNU, en el centro de Yakarta

Se refirió a las palabras del Profeta SAS, quien dijo firmemente: «Cuando el día del juicio final ocurra mientras uno de ustedes tiene una semilla de dátil en la mano, entonces si puede plantarla antes de que llegue el día del juicio final, debe plantarla».

«Si todavía hay una posibilidad, la vida todavía está ahí, las manos todavía pueden moverse, ¡plantar! Aunque el fin está ante tus ojos. Este es un ecosistema, ¿por qué debería restaurarse, qué hará? Nuwun sewu no es nada, esta es la predicación de Kanjeng Nabi», subrayó.

Según Gus Kautsar, proteger el ecosistema alam es una forma real de conciencia de salvaguardar el futuro, fortalecer la sostenibilidad y cumplir los mandatos religiosos con total responsabilidad y seriedad.

«Hay una próxima generación que continuará la generación anterior. Lo que sentimos, la belleza que sentimos, la seguridad que sentimos, lo deben sentir nuestros hijos y nietos, ¿sí o no? Es decir, ngono yo ngono ning ojo ngono, (así es, pero no seas así)», dijo

Medio ambiente wahabí

Anteriormente, Ulil afirmó haber recibido muchos ataques de varios partidos, incluidos los internautas. La antigua declaración de Gus Ulil, que estaba a favor de las actividades mineras o de extracción que provocan daños naturales, fue recargada y vinculada a los desastres naturales que ocurrieron en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.