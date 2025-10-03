Gus Irfan llegó al KPK, discutiendo la prevención de la corrupción en la implementación de la peregrinación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK), Viernes, aceptando la audiencia del Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan en el Edificio Rojo y Blanco, South Yakarta, para discutir varios aspectos prevención corrupción en la organización culto Haji.

Leer también: KPK Explique los enlaces a Abdul Halim, La Nyalla y Khofifah en la corrupción de la corrupción de los fondos de subvención de Java Oriental



«Esta tarde, el KPK recibió una audiencia del Ministerio de Hajj y Umrah, en el marco de la prevención de la corrupción», dijo el viernes el portavoz de KPK Budi Praseteto en Yakarta.

Budi dijo que el KPK no solo apoyó a través de los esfuerzos de aplicación, sino también la prevención, uno de los cuales fue a través de un estudio para fotografiar puntos propensos a la corrupción y proporcionar recomendaciones para mejorar el sistema en la implementación de la peregrinación.

Leer también: Hace está listo para Nadiem Makarim en el juicio juicio mañana





El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

«El KPK espera que a través de estos dos enfoques, la aplicación y la prevención, se convierta en un más ligero para la mejora de uno de estos servicios públicos», dijo.

Leer también: Observador: la adquisición de Chromebook está de acuerdo con las reglas, pero …



Budi dijo que el KPK siempre estaba abierto en sinergia y colaborando con ministerios, instituciones y gobiernos locales en un esfuerzo por erradicar la corrupción, uno de los cuales era apoyar la realización de la buena gobernanza.

Mientras que Gus Irfan llegó a alrededor de 13.47 Wib en el edificio KPK Red and White. Al llegar a Gus Irfan, ingresó inmediatamente al edificio rojo y blanco.

«Más tarde, más tarde», dijo Gus Irfan.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.