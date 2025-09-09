Gus Irfan apunta al pueblo de Hajj en La Meca que opera en 2028

Yakarta, Viva – Ministro de Hajj y UmrahMochamad irfan yusuf alias Gus Irfan declaró que iría a La Meca para cuidar el proyecto Pueblo de hajj Para los peregrinos indonesios hoy, martes 9 de septiembre de 2025.

Su partida, dijo Gus Irfan para garantizar la ubicación que se utilizaría como un pueblo de Hajj. En cuanto a Gus Irfan, dejando a la Tierra Santa junto con BPI Danantara.

«Nosotros, y entre, iremos a Jeddah, La Meca, una vez más para asegurarnos nuevamente la ubicación que tomamos. Porque el mes pasado hemos visto varios candidatos para la ubicación y que Dios quiera, decidiremos cuál tomaremos», dijo Gus Irfan a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Centro de Yakarta, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Gus Irfan dijo que el pueblo de Hajj no pudo usarse para peregrinaje al año que viene. Se dirige, el pueblo del Hajj se puede usar en 2028.

«Tal vez hay varias torres y se espera que se usen una o dos torres en 2028», explicó.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan oficialmente inaugurado como ministro de Hajj y Umrah. Mientras tanto, Dahnil Anzar Simanjuntak fue nombrado Viceministro de Hajj y Umrah.

La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Gus Irfan y Dahnil Anzar Simanjuntak.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.