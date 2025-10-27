Gus Ipul sobre la polémica de que Soeharto se convierta en un héroe nacional: actualmente siendo examinada por el Consejo del Título

Bandung, VIVA – El Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) ha propuesto hasta 40 nombres de figuras para recibir títulos. héroe nacional al Consejo de Grados, Servicios y Honores (GTK) en 2025.

Algunos de los nombres propuestos incluyen el segundo presidente de la República de Indonesia. Suharto El cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus duroasí como el activista sindical Marsinah. Aparte de eso, también hay figuras de varias provincias de Indonesia que se considera que han hecho grandes contribuciones a la nación.

Ministro de Asuntos Sociales RI, Saefullah Yusuf o Gus Ipul dijeron que actualmente el expediente de la propuesta está en proceso de ser discutido por el Consejo de Grado.

«Hemos presentado alrededor de 40 nombres, incluido el segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid, y el activista sindical Marsinah. Todos ellos han pasado por estudios iniciales antes de ser remitidos al Consejo de Títulos», dijo el Ministro de Asuntos Sociales, Saefullah Yusuf, en Bandung, el lunes 27 de octubre de 2025.

Además, Gus Ipul destacó que los nombres propuestos de los candidatos a Héroes Nacionales eran conocidos por la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) y actualmente estaban a la espera de los resultados del estudio final del Consejo de Títulos.

«El proceso ya está en marcha. El Consejo de Títulos está realizando una evaluación en profundidad y los resultados serán presentados al Presidente antes de la conmemoración del Día de los Héroes», dijo.

Según el plan, los nombres de las figuras que califican como Héroes Nacionales serán anunciados antes del 10 de noviembre de 2025, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Héroes.

Las 40 figuras propuestas por el Ministerio de Asuntos Sociales para recibir el título de héroe nacional incluyen a activistas laborales de Nganjuk, Java Oriental, Marsinah, el segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto (Java Central), el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid (Java Oriental), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim de Tebuireng, Jombang; General del TNI (retirado) M. Jusuf (Célebes del Sur) y General del TNI retirado. Ali Sadikin (Yakarta).

Le siguen Syaikhona Muhammad Kholil (Java Oriental), HM Sanusi (Java Oriental), KH Bisri Syansuri (Java Oriental), HB Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Occidental), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Java Occidental), H. Ali Sastroamidjojo (Java Oriental), dr. Kariadi (Java Central) y RM Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Java Central).