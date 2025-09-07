Gus Ipul conoció a Prabowo en Hambalang, informando el desarrollo de la escuela de personas

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social), Saifullah Yusuf alias Gus ipul reunirse con el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto En su residencia en Hambalang, Bogor, West Java el sábado 6 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo-Gibran y los ministros asisten a la conmemoración del cumpleaños del Profeta en la mezquita Istiqlal



Durante la reunión, Prabowo informó directamente a Prabowo sobre la implementación y el desarrollo del programa Escuela de la gente.

Gus Ipul llegó acompañado por el Viceministro de Asuntos Sociales, Agus Jabo, el Secretario General del Ministerio de Asuntos Sociales Robben Rico, así como el Presidente de los formadores de la Escuela Popular Mohammad Nuh y el experto ministro Andy Kurniawan.

Leer también: El ministro social dijo que el gobierno dará a Bansos de Rp5-15 millones para las víctimas



Gus Ipul explicó que la visita fue parte de un esfuerzo para seguir las ideas del presidente relacionadas con la organización de las escuelas populares, que habían comenzado a llevarse a cabo desde el 14 de julio de 2024.

«Alhamdulillah, hoy, junto con el equipo central del Ministerio de Social, puede presentar un informe detallado sobre la administración de las escuelas de las personas, incluido el desarrollo y los desafíos encontrados durante el proceso», dijo Gus Ipul.

Leer también: Wiranto atracó a Prabowo en el palacio, discutiendo qué?



«Él (el presidente) había dado una dirección importante para que en el futuro la planificación fuera más madura», continuó.

El presidente Prabowo, según Gus Ipul, también expresó su gratitud a todas las partes que han apoyado la implementación de la escuela pionera de las personas este año. También enfatizó su compromiso de lanzar oficialmente este programa después de todos los aspectos técnicos e institucionales listos.

Mientras tanto, el profesor Mohammad Nuh enfatizó que actualmente las escuelas del pueblo han entrado en la etapa de implementación real, ya no se limitan al discurso.

«Si ayer todavía estábamos formulando ideas e ideas, ahora la implementación real. Vemos al Ministerio de Asuntos Sociales y equipos de redes para realizar este programa muy bien», dijo el profesor Noah.

También enfatizó la importancia de la aplicación de los tres principios principales en la implementación de las escuelas de las personas. El primer principio es que este programa debe ser medible, lo que tiene un claro indicador de éxito y puede evaluarse sistemáticamente. Con el tamaño correcto, la efectividad del programa puede evaluarse de manera objetiva y sostenible, de modo que la dirección del desarrollo permanece de acuerdo con el propósito inicial.

El segundo principio se puede lograr, donde la planificación del programa debe ser realista y puede ser lograda por la comunidad en general, especialmente la mayor necesidad de grupos. El tercer principio es la responsabilidad, lo que enfatiza que todos los resultados de la implementación del programa deben ser evaluados de manera transparente e informada al público como una forma de responsabilidad para el uso de recursos y logros del conjunto de objetivos.

El profesor Noah explicó que las medidas de éxito comenzarán a verse en los próximos 3 meses o en el primer semestre, y se anunciarán abiertamente.

«En esencia, el Ministerio de Asuntos Sociales es muy serio para garantizar que las escuelas de esta gente funcionen bien y puedan ser contabilizadas al público», concluyó.