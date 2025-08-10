Gus Ipul asegura la adquisición de las computadoras portátiles de la escuela de las personas transparentes, sin Congkalikong

Bandung, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro social) Syaifullah yusuf alias Gus ipul confirma el proceso adquisición de computadoras portátiles Para todos los estudiantes Escuela de la gente se hará transparentemente.

Leer también: Ministro Social: 228 Mil Judol Los ganadores de asistencia social indicados han sido tachados!



Se aseguró de que no hubiera colusión para practicar corrupción Detrás de la adquisición de esta laptop.

Este paso está en línea con la dirección del Presidente de la República de Indonesia para garantizar que cada programa gubernamental se realice con alta integridad.

Leer también: La sentencia del acusado en el caso de corrupción de oro antiestrámico se cortó a 7 años de prisión



«La adquisición debe ser transparente, abierta, no hay colusión. No debe haber desviaciones, según los procedimientos y las disposiciones. En línea con la dirección del Presidente para garantizar que el programa del gobierno se lleva a cabo con alta intensidad», dijo Gus Ipul después de revisar la novena escuela intermedia, el complejo Wyataguuna Bandung, citado el domingo 10 de agosto, 2025.

Para las computadoras portátiles y los uniformes, dijo Gus Ipul, está dirigido a distribuirse a más de 15,000 estudiantes de escuelas de personas en todos los niveles en toda Indonesia gradualmente en 2025.

Leer también: KPK explora el presunto soborno del regente del este de Kolaka fluye a los partidos políticos



En la primera etapa a partir de este agosto, alrededor de 9,700 estudiantes recibirán el dispositivo, seguidos por 6,000 estudiantes en la segunda etapa.

«Cada estudiante recibirá una unidad portátil, por supuesto, ajustada al nivel de educación, tanto primaria, secundaria y secundaria», dijo.

Gus Ipul dijo que su partido había solicitado asistencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el proceso de adquisición procediera de acuerdo con las reglas y que estaba libre de intervenciones inválidas. También está comprometido a supervisar el proceso directamente con el viceministro y el personal del Ministerio de Asuntos Sociales.

«Comenzamos desde nosotros mismos. El compromiso de no hacer desviaciones debe comenzar de mí como ministro social, Wamensos y todos los niveles del Ministerio de Asuntos Sociales», dijo.

Con respecto a las especificaciones del dispositivo, Gus Ipul dijo que era el ámbito del comité de adquisiciones, pero aseguró que la selección de especificaciones estaría de acuerdo con las necesidades del aprendizaje digital de los estudiantes en cada nivel de educación.

Se dice que la adquisición de esta computadora portátil es parte del apoyo al aprendizaje de las instalaciones de apoyo en las escuelas de las personas, que incluye atacar a niños de grupos vulnerables en varias regiones, incluidas las áreas 3T (desfavorecidas, liderantes y más exteriores) para apoyar el aprendizaje.

Las propias escuelas del pueblo han operado en 70 puntos y tienen como objetivo alcanzar 159 puntos hasta finales de 2025, cubriendo el área de Sabang a Merauke. (Hormiga)