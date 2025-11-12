Gus Elham revela quiénes fueron los niños que besó en contenido viral

Jacarta – El nombre del joven predicador. Gus Elham Yahya está en el centro de atención pública después de que varios videos y fotos de él y sus hijos circularan ampliamente en las redes sociales.

En uno de los videos virales se ve a Gus Elham besando a un niño pequeño, mientras que en otra grabación se le ve besando la mejilla del niño con sus labios. También hay una foto que muestra el momento en el que parece estar besando los labios de un niño pequeño que lleva una capucha roja. ¡Vamos, desplázate más!

La transmisión generó revuelo y provocó una fuerte reacción del público. Muchos internautas condenaron la acción e instaron a las autoridades a intervenir.

«Por favor, salve a nuestros hijos, señor», escribió una cuenta que se volvió viral en Instagram.

En respuesta al torrente de críticas y escrutinio público, Gus Elham finalmente brindó una aclaración oficial a través de un video subido a su cuenta de Instagram @fuadbakh23. En su declaración pidió disculpas públicas al público por el revuelo causado por la circulación del vídeo.

«Yo, Mohammad Elham Yahya Al-Maliki, pido personalmente disculpas efusivas a toda la comunidad por la circulación del vídeo que causó conmoción», dijo en el vídeo aclaratorio, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Además, Gus Elham admitió que las acciones en el vídeo fueron una forma de error y error personal. Destacó su compromiso de superarse para que no vuelvan a suceder cosas similares en el futuro.

«Admito que esto fue un error personal y un error de mi parte. Me comprometo a corregir esto y hacer de este incidente una lección valiosa para que cosas similares no vuelvan a suceder en el futuro», añadió.

En su explicación, Gus Elham también reveló quiénes eran los niños que aparecieron en el video viral. Destacó que eran niños de la congregación que participaban regularmente en sus actividades de recitación.

«Los niños en el video viral son aquellos que están bajo la supervisión de sus padres y siguen mi rutina de recitación», explicó.

Aparte de eso, dijo que el video era antiguo y que ahora ha sido eliminado de todas sus plataformas de redes sociales. Gus Elham también enfatizó su determinación de transmitir su da’wah de una manera más educada y de acuerdo con los valores religiosos y culturales de la nación.