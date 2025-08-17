Guruh Soekarnoputra hasta que Puan asistió al 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka, Megawati estaba ausente

Yakarta, Viva – Varios hijos de descendientes del Proclamador y primer presidente de la República de Indonesia (RI) Soekarno También presentes fueron ceremonia los segundos del 80 aniversario de la República de Indonesia en Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno asistieron al evento estatal. Entonces, Puan Maharani también parecía estar presente en el Palacio de Merdeka.

Sin embargo, Megawati Eligiendo liderar el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela Party Party PDIP, Jalan Lenteng Agung, South Yakarta.

Esto fue transmitido por el Secretario General (Secretario General) del PDIP DPP Hasto Kristiyanto.

«La Sra. Megawati será la inspector ceremonial. Mientras que como comandante de la ceremonia, el teniente general del TNI (ret.) Ganip Warsito», dijo Hasto.

Hasto agregó que en la serie del aniversario del Día de la Independencia, Megawati, que era hija del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, transmitiría su mandato a todos los cuadros PDIP.

«Megawati liderará la ceremonia de celebración de la independencia en Lenteng Agung como el año pasado, durante el 79º Día de la Independencia, porque Megawati quería celebrar el momento de la independencia con los cuadros desde el nivel de gestión del partido hasta la Fuerza de Tarea PDIP», concluyó.

Para obtener información, la crianza de la bandera roja y blanca fue llevada a cabo por 76 personas de Paskibraka que consta de 38 estudiantes representativos de la provincia. Se predice que la ceremonia se completará a las 11:20 WIB.

En la ceremonia habrá atracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 que llevan a cabo la acción de FlyPass en el palacio presidencial.

Algunos cantantes de la patria también aparecerán en la 80ª Ceremonia de Celebración del Día de la Independencia de Indonesia. A partir de Endah Laras, Gita Bahana Nusantara, Cakra Khan, Isyana Sarasvati y Rossa.