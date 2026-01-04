Gurmeet Ram Rahim, jefe encarcelado de Dera Sacha Sauda, ​​recibe nuevamente libertad condicional de 40 días







Jefe de Dera Sacha Sauda Gurmeet Ram Rahim Singhquien cumple una condena de 20 años de cárcel por violar a dos de sus discípulos y actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Sunaria en Rohtak de Haryana, se le concedió nuevamente la libertad condicional de 40 días, dijeron fuentes a PTI el domingo.

La última libertad condicional se produce meses después de que se concediera una ayuda similar en agosto del año pasado.

Singh saldrá de prisión por decimoquinta vez desde que fue condenado en 2017.

Ram Rahim cumple condena de 20 años por caso de violación y también condenado por asesinato de periodista

El Dera Sacha Sauda Head cumple una condena de 20 años impuesta en 2017 por violar a dos de sus discípulas.

Singh y otras tres personas también fueron condenadas en 2019 por el asesinato de un periodista hace más de 16 años. Se le concedió una licencia de 21 días en abril de 2025 y una libertad condicional de 30 días en enero de 2025, antes de las elecciones de la asamblea de Delhi del 5 de febrero.

De manera similar, se le concedió una libertad condicional de 20 días el 1 de octubre de 2024, días antes de las elecciones de la asamblea de Haryana del 5 de octubre.

En agosto de 2024, a Singh se le concedió una licencia de 21 días. También se le permitió una licencia de tres semanas a partir del 7 de febrero de 2022, apenas dos semanas antes de la Encuestas de la asamblea de Punjab.

Antes de su última libertad condicional, Singh salió de prisión 14 veces desde que fue condenado en 2017.

Los órganos sij se han opuesto repetidamente a la libertad condicional del jefe de Dera

Organizaciones sij, como el Comité Shiromani Gurdwara Parbandhak, han criticado en el pasado la concesión de ayuda a Singh.

En mayo de 2024, el Tribunal Superior de Punjab y Haryana absolvió a Singh y a otras cuatro personas del asesinato en 2002 del ex director de la secta, Ranjit Singh, citando investigaciones «contaminadas e incompletas» sobre el asunto.

Anteriormente, un especial tribunal CBI Los condenó a cadena perpetua en este caso. Consideró a Singh culpable de tramar una conspiración criminal con su coacusado.

En muchas de las 13 ocasiones anteriores, cuando Singh estuvo fuera de la cárcel, permaneció en el ashram de Dera en el distrito Bagpat de Uttar Pradesh.

Dera Sacha Sauda, ​​con sede en Sirsa, tiene varios seguidores en Haryana, Punjab, Rajasthan y otros estados. En Haryana, Dera tiene un número considerable de seguidores en muchos distritos, incluidos Sirsa, Fatehabad, Kurukshetra, Kaithal e Hisar.

